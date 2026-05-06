صادرات النفط الجزائري تقفز بـ 225% لهذه الدولة الأوروبية

خلال أفريل 2026

تصدرّت فرنسا قائمة أكبر مستوردي النفط الجزائري خلال شهر أفريل 2026، بعد أن سجلت وارداتها من الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرًا ارتفاعًا حادًا بلغ 138 ألف برميل يوميًا، بزيادة قدرها 96 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر مارس، ما يعادل نموًا شهريًا يقارب 225%.

وأظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن هذا الارتفاع يعكس تذبذبًا لافتًا في التدفقات خلال الأشهر الأولى من العام، حيث ارتفعت الصادرات إلى فرنسا من 53 ألف برميل يوميًا في جانفي إلى 146 ألفًا في فيفري، قبل أن تتراجع إلى 43 ألفًا في مارس، ثم تعاود الصعود بقوة في أفريل.

وعلى أساس سنوي، سجلت صادرات النفط الجزائري إلى فرنسا نموًا بنسبة 14%، بزيادة قدرها 17 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر أفريل 2025، الذي بلغت فيه الواردات الفرنسية من الجزائر 121 ألف برميل يوميًا.

وبلغت حصة فرنسا نحو 15% من إجمالي صادرات الجزائر النفطية خلال أبريل، والتي وصلت إلى 903 آلاف برميل يوميًا، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى صعيد الأداء التراكمي، بلغ متوسط صادرات النفط الجزائري إلى فرنسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 نحو 95 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 92 ألفًا خلال الفترة نفسها من 2025، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3.4%.

وفي المقابل، أظهرت البيانات أن واردات فرنسا الإجمالية من النفط الخام والمنتجات النفطية شهدت تراجعًا خلال عام 2025 بنحو 76 ألف برميل يوميًا، لتستقر عند 1.638 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.715 مليونًا في 2024.

وعلى مستوى صادرات الجزائر الإجمالية، ارتفعت شحنات النفط في أفريل 2026 إلى 903 آلاف برميل يوميًا، بزيادة 27% على أساس شهري، أي ما يعادل 194 ألف برميل يوميًا، مقارنة بشهر مارس.

ورغم هذا الصعود الشهري، سجل متوسط صادرات الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 تراجعًا إلى 744 ألف برميل يوميًا، مقابل 771 ألفًا خلال الفترة نفسها من 2025.

وعلى مستوى الوجهات الأخرى، جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بين أكبر مستوردي النفط الجزائري خلال أفريل، رغم تراجع وارداتها بنسبة 22% إلى 132 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 170 ألفًا في مارس.

واحتلت إسبانيا المرتبة الثالثة بعد تسجيلها قفزة قوية بنسبة 106%، لتصل وارداتها إلى 116 ألف برميل يوميًا مقابل 56 ألفًا في الشهر السابق، بينما ارتفعت صادرات الجزائر إلى الولايات المتحدة بنسبة 40.6% لتبلغ 102 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 73 ألفًا في مارس.

كما سجلت إيطاليا زيادة حادة في وارداتها من النفط الجزائري خلال أفريل، لتصل إلى 55 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 7 آلاف فقط في الشهر السابق.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات تسجيل شحنة غير محددة الوجهة بحجم 67 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، على أن يتم تحديد وجهتها مع التحديثات اللاحقة لبيانات شهر ماي.