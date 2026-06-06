صادرات “دي زاد” تتحرك بسرعة خلال 2026… وهذه أسواقها!

مجالس أعمال إفريقية قيد التشكيل ومعارض دولية للترويج... بولمرقة لـ"الشروق":

بعد مشاركات في معارض اقتصادية بموريتانيا وإسبانيا وإنجلترا وعدد من الدول الإفريقية، واستعداد 25 شركة جزائرية للمشاركة في معرض المنتجات الغذائية بتونس من 9 إلى 13 جوان، كشفت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، عن تسجيل ارتفاع كبير في الطلب على المنتجات الجزائرية، لاسيما من تونس وليبيا، إلى جانب اهتمام متزايد من أسواق أوروبا الشرقية والغربية وإفريقيا، مؤكدا أن عمليات التصدير خلال الأسابيع الأخيرة شملت عشرات المنتجات الصناعية والغذائية ومواد البناء، حيث تتوقع الجمعية ارتفاع هذه الصادرات مقارنة بالإحصائيات الماضية عندما عادلت 5 مليار دولار.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين، طارق بولمرقة، لـ”الشروق” أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات عرفت خلال الفترة الأخيرة قفزة كبيرة، شملت منتجات متنوعة على غرار الإسمنت والحديد والبلاستيك والمواد الغذائية والخضر والفواكه ومواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية والزجاج والمواد الكيماوية ومواد التجميل وقطع الغيار، وهو ما يعكس توسع حضور المنتج الجزائري في الأسواق الخارجية وتنوع العرض الوطني.

تنظيم جديد لـ”ترايدر” يربط التصدير بترخيص من المؤسسة المنتجة

وأضاف أن الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين شاركت خلال الأشهر الماضية في عدة معارض اقتصادية بكل من موريتانيا وإسبانيا وإنجلترا وعدد من الدول الإفريقية، حيث تم عقد لقاءات مع مستوردين ومتعاملين اقتصاديين وتلقي طلبات جديدة على المنتجات الجزائرية، خاصة من الأسواق الإفريقية التي تشهد اهتماما متزايدا بالمنتج الوطني.

وأشار المتحدث إلى أن الجمعية تستعد للمشاركة في معرض المنتجات الغذائية بتونس خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 جوان بمشاركة 25 شركة جزائرية، في إطار مساعي تعزيز تموقع المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية وفتح قنوات تعاون جديدة مع المستوردين والشركاء الاقتصاديين.

وأكد أن الطلب على المنتجات الجزائرية يشهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة من تونس وليبيا، ولاسيما بالنسبة لمنتجات السيراميك ومواد البناء، كما يزداد اهتمام أسواق أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وعدد من الدول الإفريقية بالمنتجات الجزائرية، وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام المصدرين الوطنيين.

وكشف بولمرقة أن السلطات تعمل حاليا على التحضير لتشكيل مجالس أعمال إفريقية، ستكون مهمتها تسهيل عمليات التصدير نحو مختلف الدول الإفريقية من خلال ربط العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين وتذليل العراقيل التجارية وتشجيع الشراكات والاستثمارات، بما يساهم في تعزيز حضور الجزائر داخل الأسواق الإفريقية.

وأضاف أن الجمعية تستعد كذلك للمشاركة في معرض الجزائر الدولي المرتقب خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون لها جناح خاص بالمصدرين الجزائريين، كما وجهت دعوات لوفود ومتعاملين اقتصاديين من عدة دول إفريقية، مع السعي إلى توقيع أكبر عدد ممكن من الصفقات التجارية خلال هذه التظاهرة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، ثمّن رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين التعليمة الجديدة التي تلزم المصدّرين غير المنتجين، أو ما يعرف بـ”الترايدر”، بالحصول على ترخيص من المؤسسة المنتجة للسلعة قبل القيام بعمليات التصدير، معتبرا أن هذا الإجراء سيساهم في تنظيم النشاط وحماية المنتج الوطني وتعزيز مصداقية الصادرات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستوجب التوجه نحو مزيد من التخصص في نشاط التصدير، من خلال تخصيص متعاملين في قطاعات تصديرية محددة، بما يسمح ببناء خبرة أكبر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية.

كما كشف بولمرقة أن البطاقة الخاصة بالمصدرين، الموجودة حاليا قيد الإنجاز، ستمنح مستقبلا عدة مزايا للمتعاملين الاقتصاديين، من أهمها تسهيل ولوجهم إلى الأسواق العالمية، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع التخصص والاحترافية، بما يدعم استراتيجية الجزائر الرامية إلى رفع صادراتها خارج قطاع المحروقات.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إصدار إجراءات جديدة لتنظيم عمليات التصدير، تقضي بإلزام المصدّرين غير المنتجين، باستثناء مصدّري المنتجات الفلاحية، بتقديم ترخيص صادر عن المؤسسة المنتجة للسلعة عند القيام بأي عملية توطين بنكي مرتبطة بالتصدير، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 1 جويلية 2026 بصفة مؤقتة إلى غاية إطلاق المنصة الرقمية الجديدة للتصدير، في إطار مساعي السلطات لتنظيم التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.