صداع آخر في رأس بيتكوفيتش.. زيدان يُصاب عشية المونديال

يبدو أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش سيُعاني قبل شهر ونصف الشهر من انطلاق كأس العالم، والسبب منصب حراسة المرمى.

وهكذا بعد إجراء الحارسَين ملفين ماستيل وأنطوني ماندريا مؤخّرا لِعمليتَين جراحيتَين، على مستوى البطن (الفتق) والكتف، تواليا. وتعذّر مشاركتها في المونديال. جاء عصر الأحد الدور على زميلهما في “الخضر” الحارس الأساسي لوكا زيدان.

وتعرّض الحارس زيدان لِإصابة على مستوى الرأس، بعد تدخّل خشن من أحد لاعبي الفريق المنافس ألميريا، واستُبدل للعلاج.

حدث ذلك في الدقيقة الـ 90 من عمر مواجهة نادي غرناطة للزائر فريق ألميريا، بِرسم الجولة الـ 37 من عمر البطولة الإسبانية للقسم الثاني.

وقبل الإصابة، تلّقت شباك الحارس زيدان ثلاثية، لِتنتهي المباراة بِخسارة فريق غرناطة بِنتيجة (2-4)، ذلك أن زميله البديل اهتزّت شباكه في مناسبة أخيرة.

وقالت إدارة النادي المنافس ألميريا في تغريدة لها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “توقّفت المباراة مؤقّتا لِحاجة لوكا زيدان إلى رعاية طبية بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال التحام. يضطر حارس مرمى غرناطة لِمغادرة الملعب. نتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة وأن يتعافى لوكا زيدان سريعا”.