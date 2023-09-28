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صدور مرسوم إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية

الشروق أونلاين
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صدور مرسوم إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية.

ونشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 62 مرسوم رئاسي متعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية.

يهدف المرسوم الرئاسي رقم 23-331 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1445 الموافق ل 26 سبتمبر 2023, الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وتحديد صلاحياتها.

تتكفل هذه المصالح، الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، بالمتابعة والمشاركة في برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، حسب ذات النص، الذي يفيد بتقديم هذه المصالح لتقرير بذلك.

وبهذه الصفة تضمن هذه المصالح متابعة الشؤون الاقتصادية، والنشاطات الحكومية، والقضايا السياسية والمؤسساتية، وتقدم عرضا حول تطوراتها.

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