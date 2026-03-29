صلاة الجنازة على الرئيس زروال ستقام في مسجد “أول نوفمبر “

مساجد تذيع القرآن ومواطنون يتجمعون قرب بيت الفقيد في باتنة

نصبت السلطات الولائية خيمة عزاء، قرب منزل الرئيس الراحل، اليامين زروال، بحي بوزوران، في باتنة، لتلقي الوفود المعزية، بعدما أعلنت رئاسة الجمهورية تشييع الجنازة بمسقط رأسه بعد صلاة ظهر الاثنين.

وكشفت مصادر مقربة من عائلة الراحل، أن الرئيس زروال ترك وصية دفنه في مسقط رأسه في بوزوران، التي دفن فيها والداه وأفراد عائلته، وآخرهم شقيقته التي حضر جنازتها قبل أعوام.

واصطف عدد من المواطنين الذين جاؤوا من عدة أحياء من مدينة باتنة، وحتى من خارجها، وأبوا سوى التنقل إلى منزله، بغرض تقديم واجب العزاء والمشاركة في الجنازة، حيث قال أحد المواطنين وهو ابن شهيد قدم من رأس العيون بولاية باتنة لـ”الشروق”: “جئت من أرّيس ظنا أن الجنازة اليوم (الأحد)، وسأعود للحضور، فهذا الرجل من عظماء البلاد، وهو منا لأنه يشبهنا، وهو يقيم في منزل وسط الشعب ويتجول بحرية في الشارع، ولم يحدث أن اشتكى منه جيرانه أو اشتكى منهم، لدماثة أخلاقه ولطفه”، وتشارك معه في الرأي سكان المنطقة الذين وصفوا الراحل برمز التواضع والوطنية.

وكشفت مصادر من ولاية باتنة، أن صلاة الجنازة ستقام ظهرا بمسجد أول نوفمبر في وسط باتنة، الذي يتسع لأكثر من 20 ألف مصل، فيما سيعبر موكب الجنازة الرسمي والشعبي طريق بسكرة باتجاه مرقده الأخير بمقبرة بوزوران، وينتظر أن تكون الجنازة التي ستحضرها شخصيات رفيعة بالدولة مهيبة وقياسية، بعدما أبدى عدد كبير من المواطنين من بلديات وولايات مجاورة الحضور الشخصي إكراما لمسيرته الثورية والوطنية الحافلة، ولبساطته وروحه الشعبية.

وبثت مساجد ولاية باتنة تراتيل قرآنية منذ صباح الأحد، معلنة بدورها الحداد الذي بدأ أمس لمدة ثلاثة أيام، ستنكس فيها الأعلام، بالموازاة مع شروع الولاية في تدابير مخطط إجرائي لتنظيم حركة المرور، وغلق بعض المنافذ لتسيير الجنازة التي يتوقع أن تكون تاريخية وغير مسبوقة، من حيث الحضور الجماهيري.

ولفتت الأنظار سيارات بترقيمات من مختلف الولايات، خاصة الشرقية والوسطى، لمواطنين قدموا العزاء لعائلة الراحل من قسنطينة وسطيف والعاصمة وغيرها من الولايات، أكدت بما ذرفه الناس من دموع وما ألقوه من مديح للراحل، قيمة الرجل الذي لم يشهد الجزائريون عن مساره سوى الالتزام وحب الوطن ونكران الذات، على حد تعبير أحد المعزين القادمين من بسكرة، خصيصا لتقديم العزاء في روح الرئيس الراحل، اليمين زروال.