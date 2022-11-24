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صلاة جماعة في أحد ملاعب مونديال قطر.. فيديو يحدث جدلا

الشروق أونلاين
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صلاة جماعة في أحد ملاعب مونديال قطر.. فيديو يحدث جدلا
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ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية فيديو قيل إنّه يُظهر صلاة جماعة في أحد الملاعب القطريّة أثناء المونديال.  

يُظهر الفيديو مئات الأشخاص على الأقلّ يؤدّون الصلاة في ملعب كرة قدم.

وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يُظهر “صلاة الجماعة في مونديال قطر”. وانتشر المقطع مرفقاً بالادعاء نفسه بلغات عدّة حول العالم.

ويأتي هذا المنشور في سياق سيل من المنشورات التي تتغنّى بما وُصف بأنه ترويج للإسلام ومناصرة للقضايا العربية في مونديال قطر، كالمنشورات التي تتحدّث عن رفع أعلام لفلسطين على منشآت عامّة أو على أكتاف لاعبين، أو دخول أعداد كبيرة من المشجّعين الإسلام بفضل جهود دعاة قدموا إلى قطر لهذه الغاية.

لكن كثيراً من هذه المنشورات لا أصل له من الصّحة، بحسب ما أظهرت تقارير أصدرتها في الأيام الماضية خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس.

حقيقة الفيديو

لكن هذا الفيديو لا يُظهر صلاة في ملعب في قطر أثناء المونديل، بل هو مصوّر في جمهورية تتارستان الروسيّة قبل ثلاث سنوات.

فقد أظهر التفتيش عن مشاهد من الفيديو على محرّكات البحث أنه منشور في العام 2019 على أنّه يُظهر صلاة في ملعب في جمهورية تتارستان الروسيّة.

وتتشابه المشاهد في هذا الفيديو مع الصور المتوفّرة لملعب “قازان آرينا” في عاصمة تتارستان.

ووفقاً لما جاء في بيان صادر عن الرئاسة في تتارستان، يًُظهر هذا الفيديو صلاة أقيمت أثناء إفطار في شهر رمضان من ذاك العام.

ونشر الموقع الإلكتروني للملعب صوراً مشابهة لهذه الصلاة.

المصدر: فرانس برس

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