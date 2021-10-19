صلاح الأفضل عالميا.. ماجر يرد على تصريحات منسوبة إليه

فند النجم الجزائري السابق رابح ماجر، التصريحات المنسوبة إليه، من طرف جريدة “الوطن سبورت” المصرية، والتي زعمت فيها، أنه أكد بأن صلاح الأفضل في العالم و وأنه يتفوق حاليا على كريستيانو رونالدو وميسي..

وقال ماجر في تصريح لـ”الشروق نيوز”: ” التصريح الصادر في الجريدة المصرية ليس له أي أساس من الصحة”.

وأضاف النجم الجزائري السابق: ” احترامي كبير لصلاح، لكني لم أقل أنه الأفضل حاليا، ولم أصرح لأي وسيلة إعلامية منذ فترة”.

ونشرت جريدة الوطن “سبورت” الأحد تصريحات نسبتها إلى الدولي الجزائري السابق، وقالت فيها أن ماجر يعتبر صلاح الأفضل حاليا، وزعمت أن ماجر قال: ” يجب أن يعترف الجميع الآن أن أفضل لاعب في العالم أصبح مصريًا، وذلك بفضل ما يصنعه ويسجله محمد صلاح من أهداف”.

كما ادعت الجريدة المصرية أن الدولي الجزائري السابق قال إن الفرعون المصري محمد صلاح، يتفوق على الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على المستوى الفني بفضل ما يقدمه الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز”.