صلاح يتّخذ قرارا هامّا

اتّخذ اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مساء الثلاثاء، قرارا هامّا في مشواره الرياضي الاحترافي.

وفي ظهور له عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أعلن المهاجم محمد صلاح أنه سيترك نادي ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.

وقال صلاح: “احتفلنا بِالنصر. فزنا بِأهم الألقاب. كافحنا معا خلال أصعب الأوقات. أودّ أن أشكر كل من كان جزءا من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، وخاصة زملائي السابقين والحاليين، وكذلك الجماهير. لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن امتناني. الدّعم الذي قدمتموه لي خلال أفضل فترات مسيرتي، ووجودكم بِجانبي خلال أصعب اللحظات، لن أنساه أبدا وسأذكره دائما”.

محمد صلاح البالغ من العمر 33 سنة، انضمّ إلى فريق ليفربول صيف 2017، بِعقد كان يُفترض أن تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2027.