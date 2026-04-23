صناعة البطاريات بأم البواقي.. الوزير يضع خارطة طريق للتطوير

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، الخميس، على أهمية تعزيز مراقبة الجودة، وترسيخ ثقافة الصيانة الصناعية، والالتزام بالمعايير التقنية الدولية، إلى جانب دعم الإدماج المحلي وتوسيع فرص التصدير، لاسيما نحو السوق الأوروبية، خلال زيارته التفقدية لوحدة إنتاج بطاريات المركبات “SARL FABCOM NEW TECH BATTERIES PLUS” بولاية أم البواقي.

وخلال زيارته لأم البواقي شدد الوزير على ضرورة مرافقة المؤسسات الوطنية للولوج إلى الأسواق الخارجية، مع تثمين تجربة المؤسسة التي تمكنت من تصدير منتجاتها إلى عدد من الدول الإفريقية، معتبرًا إياها نموذجًا في الانفتاح الصناعي وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.

كما أبرز أهمية احترام متطلبات حماية البيئة كعنصر أساسي في الصناعة الحديثة، ورفع القدرات الإنتاجية، إلى جانب توسيع تغطية السوق الوطنية، في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء صناعة وطنية قوية ومتنوعة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته، رفقة والي ولاية أم البواقي بن عبد الله شايب الدور، إلى الوحدة الصناعية الواقعة بالمنطقة الصناعية عين مليلة، التابعة لتوسعة الشركة الأم FABCOM، والمتخصصة في إنتاج بطاريات المركبات بمختلف أنواعها.

وتتوفر الوحدة على طاقة إنتاجية تبلغ 3.000 وحدة يوميًا، وتوفر 168 منصب شغل، حيث تعود نشأتها إلى 16 جانفي 2011، وتعد من المشاريع الصناعية التي تدعم قطاع الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالمركبات.

وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدّمه صاحب المؤسسة حول القدرات الإنتاجية الحالية المبنية على تجهيزات وخطوط إنتاج متطورة، إضافة إلى آفاق تطوير النشاط من خلال رفع الإنتاج وتحسين نسب الإدماج المحلي وتعزيز التنافسية

كما قام الوزير بمعاينة مختلف مراحل الإنتاج داخل الوحدة، والاطلاع على مستوى التنظيم الصناعي والتقنيات المعتمدة في التصنيع، في إطار تقييم واقع النشاط الصناعي بالمؤسسة.

وفي ختام الزيارة، جدد وزير الصناعة تأكيده على أهمية تعزيز ثقافة المناولة الصناعية، ورفع نسب الإدماج المحلي، ومرافقة المؤسسات الوطنية في مسار التوسع نحو الأسواق الدولية، بما يسهم في ترسيخ السيادة الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.