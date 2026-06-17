صندوق استثماري بـ 300 مليار دولار ضمن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران

كشف مصدر مطلع أن الاتفاق الإطاري المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إنشاء صندوق استثماري خاص بقيمة 300 مليار دولار، صُمم لتحفيز الاستثمارات وتعزيز الحوافز الاقتصادية للطرفين، في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران للتوقيع على الاتفاق يوم الجمعة.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم الإعلان الرسمي عن الخطة بعد، أن أكثر من نصف قيمة الصندوق تم التعهد بها بالفعل، مشيراً إلى أن الصندوق سيتكون بالكامل من أموال القطاع الخاص.

وأوضح المصدر أن إنشاء هذا الصندوق يهدف إلى توفير حافز اقتصادي لكل من الولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، وذلك ضمن إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن وجود صندوق استثماري ضمن الاتفاق، إلا أن وكالة رويترز كشفت للمرة الأولى أن أكثر من نصف المبلغ المستهدف جرى التعهد به بالفعل، وأن التمويل سيأتي حصراً من القطاع الخاص.