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رياضة

صورة لـ”الكاف” تثير غضب جماهير المنتخب التونسي

سليم.ع
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صورة لـ”الكاف” تثير غضب جماهير المنتخب التونسي
ح.م

أثار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غضب الجماهير التونسية بعد نشره صورة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون.

ونشرت الصفحة الرسمية لبطولة أمم إفريقيا، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة تعلن عن اقتراب الموعد الإفريقي بعنوان “أعدوا حقائبكم”، وتظهر الصورة أبرز نجوم المنتخبات الإفريقية وكأنهم بصدد الاستعداد للسفر للكاميرون.

وتضمنت الصورة ألمع نجوم الكرة الأفريقية على غرار الجزائري رياض محرز والسنغالي ماني المصري صلاح ، إضافة إلى أعلام بلدان المنتخبات المشاركة، في المقابل اكتفى تصميم “كاف”، بتغليف الكرة أمام اللاعبين بعلم تونس.

وأثارت تلك الصورة غضب الجماهير التونسية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت تغليف الكرة أمام اللاعبين بعلم تونس تقزيما للمنتخب التونسي.

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