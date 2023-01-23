صورة.. مسؤول أوروبي ينقل هدية جزائرية إلى لبنان!

بعد زيارة دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر، عاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغال بوينو، إلى مكتبه في لبنان، محمّلا بهدية جزائرية.

بوينو نشر صورة هديته على تغريدة في تويتر، وهي علبة من تمور دقلة نور الجزائرية الفاخرة. وأرفق المسؤول الأوروبي صورة الهدية بالتعليق:”زملائي سعداء مع هذه الهدية اللذيذة”.

وحضر بوينو في زيارته للجزائر، فعاليات أيام الفيلم الأوروبي. وقبل ذلك، كان بين المتفرّجين بـ ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة، حيث تجرى مباريات المنتخب الجزائري في منافسة كأس إفريقيا للمحليّين.

وعن مروره بجامع الجزائر، قال المسؤول الأوروبي إنه استمتع “بتجربة روحية لا مثيل لها”. كما تعلّم الكثير عن الإسلام، “دين التسامح والصفح الجميل”، على حدّ قوله.