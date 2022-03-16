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جواهر

صور لحفل زفاف في عمق البحر بالجزائر تجوب العالم.. هذه حقيقتها!

جواهر الشروق
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صور لحفل زفاف في عمق البحر بالجزائر تجوب العالم.. هذه حقيقتها!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف في عمق البحر، وقالوا بأنها لعروسين من الجزائر.

وضجت مختلف الشبكات بالصور التي تظهر ثنائي يعقدان قرانهما في عمق البحر وهما يرتديان عدّة الغطس، وجاء في التعليق المرافق “عرس تحت البحر بدولة الجزائر”.

وحظيت الصور بمئات المشاركات وحصدت آلاف التعليقات، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس قال بأن الادعاء لا أساس له من الصحة ولا علاقة له بالجزائر.

وأضاف التقرير بأن الصور لحفل زفاف في كوبا عام 2020، وأرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى الصور نفسها منشورة على مواقع إخبارية كوبيّة عدّة عام 2020 لحفل زفاف جرت مراسمه تحت المياه.

وأمكن العثور على الصور نفسها منشورة على صفحة المصوّر في موقع فيسبوك، كما نشرتها العروس على صفحتها أيضاً بتاريخ 21 سبتمبر 2020.

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