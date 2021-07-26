صور متداولة لشبكة الصرف الصحي في اليابان تصنع الجدل.. والحقيقة!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور قيل إنها لشبكة الصرف الصحي في “كوكب اليابان” على حد تعبيرهم.

تبدو في الصور أعمدة ضخمة مشيّدة تحت الأرض. وكتب في التعليق المرافق “هذا ليس متحف أو فندق، إنها أضخم شبكة مجاري في اليابان”.

وقيل أيضاً إن هذه الشبكة “بُنيت تحت الأرض عام 1884 وما زالت تعمل رغم الحروب والهزات الأرضية العنيفة التي ضربت اليابان”.

وانتشرت الصور بسرعة البرق في سياق المنشورات التي تغزو مواقع التواصل عن التطوّر التقني الكبير في اليابان، وعبر الكثيرون عن انبهارهم بتلك الإنجازات الضخمة، فيما راح يتساءل أخرون إن كانت فعلا شبكات الصرف الصحي بتلك الصورة.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن تلك الصور فعلا التقطت في اليابان ولكنها ليست متعلقة بالصرف الصحي وإنما هي منظومة لحماية العاصمة طوكيو من الفيضانات.

وأضاف التقرير إن الصور تتحدث عن مشروع “جي – كانز” الياباني الذي يتألف من خمس صوامع تقع إلى جانب أنهر مختلفة حتى تجمع مياهها عندما تفيض وتنقلها إلى خزان ضخم تحت الأرض بواسطة نفق.

يذكر أن أعمال بناء هذا المشروع انطلقت عام 1992 وانتهت في العام 2009 وبلغت كلفته ملياري دولار.