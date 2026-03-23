ضبط أزيد من 55 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب (فيديو)

تمكّن عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS)، من توقيف 8 أشخاص ينتمون لشبكة إجرامية منظمة. مع ضبط أزيد من 55 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب.

العملية نفذت، حسب ما ذكره بيان للشرطة الجزائرية يوم الإثنين، وفق خطة ميدانية مشتركة. بين عناصر المصلحة المركزية ومصالح الجمارك بـولايتي الأغواط والجلفة.

ومكّنت العملية من توقيف مركبة مشبوهة وسائقها بإقليم ولاية الجلفة. ليسفر تفتيشها الدقيق عن ضبط 55 كلغ و520 غرام من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام على مستوى الهيكل السفلي لها.

كما أسفرت التحريات التي باشرها أفراد المصلحة المركزية، عن توقيف مركبة ثانية على متنها 3 أشخاص. كانت تُستغلّ لكشف المسار أمام المركبة المحمّلة بهذه السموم.

ليتم على إثر ذلك، توقيف باقي أفراد الشبكة البالغ عددهم 4 أشخاص. إضافة إلى حجز 3 مركبات أخرى كانت تستغل في النشاط الإجرامي، يضيف البيان.