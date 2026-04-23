ضبط قنطار و63 كلغ من الكيف المعالج القادم من المغرب
نجحت مصالح الأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع، في ضبط قنطارا و36 كلغ، من الكيف المعالج مصدره المغرب.

ووفقا لما أفادت به مصالح الامن الوطني، اليوم الخميس، 23 أفريل، تم ذلك خلال عمليتين متفرقتين أسفرتا عن تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكتين منظمتين، تنشطان بغرب الوطن في مجال تهريب المخدرات، وتوقيف 04 أشخاص.

العملية الأولى نفذت ببشار من قبل أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وأسفرت عن إحباط محاولة تمرير شحنة من المخدرات قادمة من المغرب، قدرت بـ 79 كغ و250 غرام من الكيف المعالج، وتوقيف ثلاثة (03) أشخاص من عناصر الشبكة، واسترجاع مبلغ مالي قدره 365 مليون سنتيم، من العائدات الإجرامية.

أما العملية الثانية، نفذها أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس، وأسفرت عن ضبط 57 كلغ من الكيف المعالج، وشل النشاط الإجرامي لهذه الشبكة المنظمة وتوقيف أحد عناصرها إلى جانب حجز مركبة سياحية استغلت في نقل هذه السموم.

ليتم تقديم المشتبه فيهم على التوالي أمام كل من، اوكيل الجمهورية لدى محكمة بني ونيف ببشار ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.

مقالات ذات صلة
البروفيسور خياطي على رأس المجلس الوطني لذوي الاحتياجات

البروفيسور خياطي على رأس المجلس الوطني لذوي الاحتياجات

الرئيس التشادي يستقبل الوزير الأول ورؤساء غرفتي البرلمان

الرئيس التشادي يستقبل الوزير الأول ورؤساء غرفتي البرلمان

عودة خدمات الإنترنت.. بيان هام من اتصالات الجزائر   

عودة خدمات الإنترنت.. بيان هام من اتصالات الجزائر   

احتمالات إقصاء المرشحين تؤرق قيادات الأحزاب!

احتمالات إقصاء المرشحين تؤرق قيادات الأحزاب!

رئيس الجمهورية ونظيره التشادي يرسمان ملامح شراكة استراتيجية جديدة

رئيس الجمهورية ونظيره التشادي يرسمان ملامح شراكة استراتيجية جديدة

تشجيع العائلات الجزائرية على قضاء عطلتها داخل الوطن

تشجيع العائلات الجزائرية على قضاء عطلتها داخل الوطن

