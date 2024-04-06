ضجة بعد تداول خبر وجود لحم الخنزير في قسم المنتجات الحلال بمتجر بريطاني!

أثار انتشار صورة لبيان يتحدث عن وجود لحم خنزير في قسم المنتجات الحلال بمتجر بريطاني ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء خلال الفترة الأخيرة صورة، يزعم ناشروها أنها لبيان نشرته سلسلة متاجر “تيسكو” للتجزئة في بريطانيا، تحذر فيه أحد العملاء من “وضع لحم الخنزير في قسم اللحوم الحلال”.

جاء في الصورة تصميم يحاكي منشورات فيسبوك لصفحة تحمل اسم “تيسكو”، بجانب رسالة يفترض أنها من المتجر.

وجاء في الرسالة: “إلى من يواصل وضع لحم الخنزير في قسم اللحوم الحلال، هذا ليس مضحكًا. كان علينا إخلاء رف (اللحوم الحلال) بالكامل بعد ما حدث”، مشيرة إلى أن عملاء اللحوم الحلال لم يتضرروا من هذا الأمر.



وأكد المتجر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز، أن المنشور مزيف. وأشارت الوكالة إلى أنه “لا دليل” على وجود هذا المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتجر.

ويعود تاريخ الصورة إلى عام 2015 على الأقل، حينما تم تداولها لأول مرة على منصات ساخرة.