ضرائب: فتح استثنائي لقباضة مديرية كبريات المؤسسات غدًا السبت

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن فتح قباضة الضرائب التابعة لمديرية كبريات المؤسسات بصفة استثنائية يوم غد السبت.

وأوضح بيان للمديرية أن القباضة ستستقبل المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الرابعة مساءً، لتمكينهم من إتمام مختلف الإجراءات والعمليات المرتبطة بالتزاماتهم الضريبية.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أنها اتخذت جميع التدابير التنظيمية اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم خلال هذا اليوم الاستثنائي، بما يسمح بأداء الواجبات الجبائية في أفضل الظروف.