ضربة موجعة لِمُنافس الجزائر

تلقّى منتخب كوت ديفوار لِكرة القدم ضربة موجعة، عشية انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة الكاميرون.

ومعلوم أن كوت ديفوار تتبارى مع المنتخب الوطني الجزائري بِالكاميرون، مساء الـ 20 من جانفي المقبل، ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا. في فوج يضمّ أيضا غينيا الاستوائية وسيراليون.

وعاقبت “الفيفا” حارس المرمى الأساسي لِمنتخب كوت ديفوار سيلفان غبوهو بِالإيقاف، وذلك بِسبب تناوله المنشطات. كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الجمعة، نقلا عن بيان لاتحاد الكرة الإثيوبي.

ويرتدي حامي العرين الإيفواري سيلفان غبوهو (33 سنة) زيّ نادي وولكايت سيتي الإثيوبي، منذ شهر سبتمبر الماضي.

وكان سيلفان غبوهو قد خضع لِفحص الكشف عن المنشطات في نوفمبر المنصرم، وثبت بعدها تناوله لِمادة ممنوعة من قبل “الفيفا” منذ عام 2014.

وعاقبت “الفيفا” الحارس الإيفواري غبوهو بِمنعه من خوض المنافسات سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وفي طليعتها كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل.

وتبقى العقوبة مؤقّتة، في انتظار تحديد لجنة الانضباط التابعة لـ “الفيفا” المدّة بِدقّة. استنادا إلى المصادر ذاتها.

وخاض سيلفان غبوهو 56 مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار، منذ عام 2013. آخرها المواجهة الحاسمة أمام الكاميرون في الـ 16 من نوفمبر الماضي، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وشارك الحارس سيلفان غبوهو أساسيا مع منتخب كوت ديفوار في مواجهة الجزائر، بِرسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، نسخة مصر صيف 2019.

وكان الناخب الوطني الإيفواري باتريس بومال قد وجّه الدّعوة مُؤخّرا للحارس سيلفان غبوهو، تأهّبا لِخوض “كان” 2022. المنافسة التي سيغيب عنها للسبب المذكور أعلاه.