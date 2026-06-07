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الجزائر

طابعان بريديان تخليدا لذكرى الراحل زروال وزيارة بابا الفاتيكان

الشروق أونلاين
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طابعان بريديان تخليدا لذكرى الراحل زروال وزيارة بابا الفاتيكان

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي اليوم الأحد، 7 جوان، عن إطلاق طابعين بريديين تخليدا لذكرى الراحل زروال وزيارة البابا، وسيتم طرح هذه الطوابع للبيع ابتداءً من يوم غدٍ على مستوى كافة ولايات الوطن.

وكتب الوزير “يسرّني أن أُعلن اليوم عن إصدار طابعين بريديين جديدين، أشرفتُ على مراسم إطلاقهما، مواصلةً لتثمين الذاكرة الوطنية وإبراز القيم الإنسانية والحضارية لبلادنا.”

وأشار الوزير أن “الطابع الأول يُخلّد ذكرى الرئيس الراحل المجاهد اليمين زروال، تقديرًا لمسيرته الوطنية وإسهاماته في خدمة الدولة الجزائرية خلال مرحلة مفصلية من تاريخها، وما تركه من أثر في بناء مؤسسات الجمهورية.”

أما الطابع الثاني، والموسوم بـ “العيش معًا”، “فيستحضر الزيارة التاريخية لقداسة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر، إعلاءً لقيم الحوار والتسامح والتعايش بين الأديان والثقافات، وهي قيم ظلت الجزائر وفية لها عبر تاريخها.”

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