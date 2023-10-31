طالب به نشطاء عند قطع الانترنت عن غزة.. 15 معلومة مهمة عن ستارلينك

أطلقت شركة سبيس أكس التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك آلاف الأقمار الصناعية التي تهدف إلى توفير انترنت من الفضاء للمناطق المعزولة.

يجدر بالذكر، أن ماسك قال قبل أيام، إنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المُعترف بها دوليا في غزة.

يأتي هذا العرض من الملياردير الأمريكي، بعد أن قام الاحتلال الصهيوني بقطع خدمات الأنترنت عن غزة ليعزلها عن العالم.

فمن هي ستارلينك التي كثر عليها الكلام هذه الأيام؟

ماهي ستارلينك؟

ستارلينك هو نظام كوكبة من الأقمار الصناعية المصنوعة من طرف شركة “سبيس إكس” يهدف إلى توفير تغطية عالمية للإنترنت.

ماهي المناطق الموجهة إليها؟

يُعتبر هذا النظام مناسبا بشكل مثالي للمناطق الريفية والمعزولة جغرافيا، حيث يكون الاتصال بالإنترنت غير موثوق به أو غير موجود.

كيف تعمل ستارلينك؟

تعمل ستارلينك على تقنية خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الموجودة منذ عقود، وتحتوي على عناصر اتصال ليزرية لنقل الإشارات بين الأقمار الصناعية.

ما هو نظامها؟

بدلا من استخدام تكنولوجيا الكابلات، مثل الألياف الضوئية لنقل بيانات الإنترنت، يُستخدم نظام الأقمار الصناعية إشارات الراديو عبر فراغ الفضاء.

ما دور المحطات الأرضية؟

تبث المحطات الأرضية إشارات إلى الأقمار الصناعية في المدارات، والتي بدورها تنقل البيانات مرة أخرى إلى مستخدمي ستارلينك على الأرض.

ما مدى سرعة الإنترنت؟

تقدّم ستارلينك بيانات غير محدودة عالية السرعة من خلال مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي توفر ما يصل إلى 150 ميجابت في الثانية من سرعة الإنترنت.

ماذا سيحصل المشتركون؟

بمجرد اشتراك المستخدمين في ستارلينك، سيحصلون على مجموعة ستارلينك التي تتضمن طبق قمر صناعي وحامل طبق ووحدة أساسية لجهاز توجيه “واي فاي”.

يأتي ستارلينك أيضا مزودا بكابل طاقة للوحدة الأساسية وكابل بطول 75 قدما لتوصيل الطبق بجهاز التوجيه.

ما تكلفة الاشتراك؟

يمكن للأشخاص المتنقلين الوصول إلى خدمة ستارلينك مقابل 135 دولارا شهريا بالإضافة إلى 599 دولارا للأجهزة.

أين يتوفر ستارلينك؟

تقدّم ستارلينك حاليا الخدمة إلى 36 دولة ذات مناطق تغطية محدودة في الولايات المتحدة.

وحاليا، ليس هناك خطط لتقديم الخدمات للعديد من البلدان، بما في ذلك روسيا والصين وكوبا وكوريا الشمالية، وفقا لموقع techtarget.

ماهو عمر القمر ستارلينك؟

يبلغ عمر القمر الصناعي ستارلينك حوالي 5 سنوات، وتأمل “سبايس اكس” أن يكون لديها ما يصل إلى 42 ألف قمر صناعي فيما يسمى بالكوكبة الضخمة.

كم تزن كلنسخة من القمر؟

تزن كل نسخة القمر الصناعي الحالية حوالي 800 كيلوغرامعند الإطلاق، أي أثقل بثلاث مرات تقريبا من أقمار الجيل الأقدم التي تزن 260 كلغ.

كم عدد أقمار ستارلينك؟

اعتبارا من جويلية 2023، يوجد 4519 قمرا صناعيا لستارلينك في المدار، منها 4487 قمرا صناعيا قيد التشغيل.

هل تُرى الأقمار بالعين المجردة؟

لا تحتاج إلى أي معدات خاصة لرؤية أقمار ستارلينك الصناعية لأنها مرئية بالعين المجردة.

يمكن أن تظهر الأقمار الصناعية على شكل عقد من اللؤلؤ أو “قطار” من الأضواء الساطعة يتحرك عبر السماء في الليل.

متى تغيب عن الأنظار؟

من السهل رؤية أقمار ستارلينك الصناعية بعد يوم أو يومين من إطلاقها ونشرها، ثم يصبح من الصعب رؤيتها مع صعودها إلى ارتفاعها المداري النهائي الذي يبلغ حوالي550 كم.

ماهي أخطارها؟

يشعر العلماء بالقلق من أن كمية المعدن التي ستحترق في الغلاف الجوي للأرض مع خروج الأقمار الصناعية القديمة من مدارها، يمكن أن تؤدي إلى تغيرات غير متوقعة في مناخ الكوكب، بحسب موقع space.