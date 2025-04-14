طبع وتدقيق مواضيع بكالوريا 2025… لحظة الحسم تقترب

"فريق العمل" يلتحق بمركز الحجز مطلع ماي والمغادرة يوم 19 جوان

يشرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بشكل رسمي، في طبع مواضيع امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة جوان 2025، مطلع شهر ماي الداخل، لكن شريطة القيام بخطوات قبلية هامة.

ويتعلق الأمر بإخضاع كافة الأسئلة للقراءة والفحص والتدقيق والمراقبة من قبل “فريق عمل” متخصص، لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو تصحيح وتدارك الأخطاء إن وردت، وبالتالي إخراج وتصميم الأسئلة بدقة ومهارة عاليتين، وكذا للتأكد من مدى تطابقها مع وضعية تقدم البرامج والتي سيتم رفعها من قبل المفتشية العامة للوزارة.

أفادت مصادر “الشروق” أن لحظة الحسم بخصوص التحضير لمواضيع امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا للدورة المقبلة، قد اقتربت، حيث سيلتحق “فريق العمل” المكلف بهندسة الأسئلة بمركز الحجز الكائن بفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة بالجزائر، بداية شهر ماي المقبل، ليغادروه يوم الخميس 19 جوان القادم “أي في اليوم الأخير لامتحان شهادة البكالوريا”، على أن يتم تكليفه بإنجاز عدة مهام على أرض الواقع، من خلال السهر على قراءة وفحص ومراقبة ومتابعة والتدقيق في جميع المواضيع في كافة المواد وفي جميع الشعب والمنتقاة حصريا عن طريق “القرعة”، لتصبح بذلك جاهزة لعملية الطبع والتي تجرى حصريا بمطبعة الديوان، وتبقى بذلك سارية طيلة الشهر.

وفي هذا الإطار، أبرزت مصادرنا بأن “فريق العمل”، والذي سيدخل في عزلة تامة عن العالم الخارجي لمدة 42 يوما، يضم بدوره 131 إطار، من بينهم قرابة 40 مفتشا والبقية من الأساتذة وجميعهم يتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة الطويلة في مجال تصميم الأسئلة، خاصة وأن هذه الإطارات قد أخذت على عاتقها مسؤولية تصميم مواضيع بدقة وموضوعية عاليتين، لتكون خالية من الأخطاء، وفي متناول المترشح المتوسط ولا تحتمل التأويلات.

جدير بالذكر بأن المترشحين سيجتازون الاختبارات التطبيقية لامتحان شهادة البكالوريا في شعبة الفنون في دورته الثانية على التوالي، بخياراتها الأربعة، ويتعلق الأمر بالموسيقى، السنيما، السمعي البصري، الفنون التشكيلية، المسرح، في حين سيجرى امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” في الفترة ما بين الفاتح والـ3 جوان المقبل، على أن يكون تلاميذ أقسام الثالثة ثانوي على موعد مع اجتياز امتحان شهادة البكالوريا بدءا من الـ15 جوان على مدار خمسة أيام.

وبخصوص امتحان مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار في امتحاني شهادتي البيام وشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دورة 2025، بما فيهم مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، أوضحت وزارة التربية الوطنية، في بيان صدر عنها بتاريخ 14 أفريل الجاري، بأن هذا الاختبار سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 7 ماي الداخل ويختتم وجوبا يوم الاثنين 19 من نفس الشهر، وبالتالي فالمعني بالأمر ملزم بالالتحاق بمركز الإجراء في التاريخ والتوقيت المحددين والمدونين في استدعائه، لكي يتسنى للمؤطرين تسيير العملية بشكل محكم تفاديا لوقوع أي فوضى.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة الوصية جميع الممتحنين الأحرار إلى أهمية القيام بسحب استدعاءاتهم من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، باستعمال اسم المستخدم والرقم السري ابتداء من هذا الثلاثاء 15 أفريل الجاري وإلى غاية الثلاثاء 06 ماي المقبل، في حين ستتم مطالبتهم بوجوب زيارة الطبيب للخضوع للمعاينة الصحية والتأكد بذلك من كفاءتهم وأنه بإمكانهم اجتياز الاختبار.