طرح حافلة مولودية سعيدة للبيع في المزاد العلني!

طرحت إدارة نادي مولودية سعيدة حافلة فريقها الكروي للبيع في المزاد العلني، بِسبب معاناتها ضائقة مالية حادّة.

وتفاقمت الأزمة، بعد ملاحقة المدرب السابق مصطفى سبع لِإدارة نادي مولودية سعيدة قضائيا، يشكو عدم نيله مستحقّات مالية عالقة. وجاء حكم العدالة يصبّ في مصلحة الإطار الفني.

وستُعرض الحافلة للبيع بِالمزاد العلني بِمقرّ نادي مولودية سعيدة، في الـ 30 من جوان الحالي، بِسعر أوّلي يُقدّر بِنحو 800 مليون و700 ألف سنتيم.

للإشارة، فإن فريق مولودية سعيدة تموقع في وسط جدول الترتيب، وبِالضّبط في المركز الـ 7، لِبطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”، للموسم المُنقضي.