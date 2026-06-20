طريقة جديدة لطلب تأشيرة الدراسة في المجر

أعلنت سفارة المجر لدى الجزائر مساء الجمعة، عن تحويل عملية طلب تأشيرات الإقامة طويلة الأمد للطلبة الجزائريين، إلى شركة “VFS Global” المتخصصة.

وجاء في منشور على صفحة السفارة المجرية في فيسبوك:”اعتبارا من 22 جوان 2026، سيتم نقل عملية تقديم طلبات التأشيرة الخاصة بالطلاب المموّلين ذاتيا، إلى شركة VFS Global”.

والمجر هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي منذ 2004، ومنطقة شنغن منذ 2007. يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، وتضمّ ما يزيد عن 60 جامعة، تقدّم كثير منها تخصصات باللغة الإنجليزية للطلبة الأجانب.

ويستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من الجامعات في المجر، بـ37 جامعة. مقابل 6 جامعات حكومية، و21 جامعة تموّلها الكنائس.