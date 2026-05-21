طلاق أصالة نصري يتصدر الترند.. هل انفصلت عن زوجها الثالث؟

تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء طلاقها من زوجها الثالث الشاعر والملحن العراقي فائق حسن، الذي لطالما تبادلت معه كلمات الغزل ورسائل الحب أمام الجمهور.

ونفى خالد، نجل الفنانة من زوجها السابق أيمن الذهبي، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية حول انفصال والدته عن زوجها بعد 5 سنوات من الزواج، حيث نشر أحد الأخبار المتداولة عبر “ستوري” حسابه على إنستغرام، وعلّق عليه: “هذه أخبار مفبركة”.

وطالب خالد الذهبي جمهور والدته بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة التي تهدف إلى إثارة البلبلة، مؤكدا أن كل ما تم تداوله عار تماما من الصحة وسط التزام الطرفين بالصمت.

وجاءت الشائعات بعد ملاحظات من المتابعين حول غياب الثنائي عن الظهور المشترك أخيرا، إلى جانب انتشار أخبار غير مؤكدة عبر بعض المنصات الفنية.

وأخذ الجدل المشتعل منحنى خطيرا بعد انتشار تقارير تزعم تورط فائق حسن في قضية نصب واحتيال مالي قُدرت بنحو 50 ألف دولار على مذيعة شهيرة، تزامنا مع حديث غير مؤكد عن توقيفه واحتجازه في مطار دبي الدولي على خلفية قضية «ذهب» غامضة، وهو ما ربطه المتابعون فوراً بوجود خلافات زوجية عاصفة أدت إلى الطلاق بعد زواج مستمر منذ سبتمبر 2021.

وكان الشاعر فائق حسن قد خرج في تصريحات صحفية ليرد بدم بارد، مؤكداً أنه سمع بشائعة توقيفه كغيره من الناس ولا يعيرها أي اهتمام، تماماً كشائعات سابقة حول طلاقه التي انطلقت لمجرد عدم ظهوره مع زوجته في إحدى الحفلات، مذكراً بآخر ظهور رومانسي لهما في حفلتها بفرنسا نهاية أبريل الماضي حينما أشرفت بنفسها على صبغ شعره باللون الأصفر.

ولقطع الشك باليقين وإنهاء مزاعم الاحتجاز، ظهر النجم ماجد المهندس في مقطع فيديو حاسم عبر حسابه في «إنستغرام» يجمعه بفائق حسن من داخل استوديو التسجيل الصوتي، مما وضع حداً قاطعاً للشائعات الأمنية.

من جهتها، كشفت مصادر مقربة من أصالة الحقيقة وراء الدخان، مؤكدة أن الطلاق لم يقع، ولكن هناك بالفعل بعض الخلافات والتوترات بين الطرفين في الفترة الأخيرة على خلفية ما أُثير حول قضية الاحتيال المالي، إلا أن الأمر لم يصل أبداً لحد الانفصال، وهو ما ينسجم مع حديث عماد محمد، مساعد أصالة، الذي شدد على أن كل ما يُنشر هو محض شائعات لإثارة البلبلة حول الثنائي الفني الشهير.

وكان آخر ظهور للنجمة أصالة مع زوجها فائق حسن في حفلها الأخير في فرنسا في نهاية شهر أفريل الماضي، حيث ظهر الثنائي في كواليس الحفل، ورافقها في المطار في لحظة وصولها إلى باريس.

وأكدت أصالة أنها كانت صاحبة فكرة صبغ شعره باللون الأصفر، وقالت خلال لقائها مع برنامج “صباح العربية”: “أنا اللي اقترحت عليه يصبغ شعره عشان مش لايق عليه لون الشعر الغامق، وببقى مبسوطة لما بصحى من النوم وأشوف زوجي في أحلى طلة وحليوة”.

ولا يزال حساب أصالة على “إنستغرام” محتفظا بصور تجمعها بزوجها، ما دفع كثيرين للتشكيك في صحة الأخبار المتداولة، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي تطارد فيها شائعات الانفصال.