طلبة وخبراء من الجزائر وتونس وليبيا يبحثون الحلول الرقمية للطاقات المتجددة

النسخة الثانية لـ"الهاكاثون" العابر للحدود بجامعة باتنة بحر الأسبوع:

تحتضن جامعة “باتنة 2” فعاليات النسخة الثانية من “الهاكاثون” العابر للحدود، بمشاركة طلبة وخبراء من الجزائر وتونس وليبيا، في تظاهرة علمية تهدف إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة في مجال الطاقات المتجددة، وذلك في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أفريل 2026.

واستهل البرنامج، الاثنين 27 أفريل، باستقبال رسمي للمشاركين، تخلله التعريف بالفرق وتجهيزها، إضافة إلى لقاء تعارف غير رسمي سمح بتعزيز جسور التواصل بين مختلف الجنسيات المشاركة.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول، الثلاثاء 28 أفريل، بحفل افتتاحي موجز، يتضمّن كلمات ترحيبية وتقديما لأهداف “الهاكاثون” ومحاوره، مع التأكيد على أهمية الابتكار الرقمي في دعم التحول نحو الطاقات النظيفة وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي.

وفي إطار البرنامج التكويني، سيتم تنظيم ورشات تدريبية متخصصة، قُسّم خلالها المشاركون إلى مجموعتين رئيسيتين. حيث تركز المجموعة الأولى على محور إنترنت الأشياء تحت تأطير كل من مسعودي نبيل من جامعة خنشلة، وسامي هيدوري من جامعة قفصة، إلى جانب دريد حمزة من جامعة باتنة 2، حيث سيتم التطرق إلى سبل توظيف التقنيات الذكية في تحسين استغلال مصادر الطاقة المتجددة.

أما المجموعة الثانية، فقد خُصصت لورشات التفكير التصميمي، التي تهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير حلول مبتكرة قائمة على فهم احتياجات المستخدمين وصياغة نماذج أولية قابلة للتطبيق، تحت إشراف الأستاذة هيفاء بن ثابت من جامعة سوسة وتجرى الأشغال على محورين رئيسيين، حيث خُصصت المجموعة الأولى لمجال الذكاء الاصطناعي، بإشراف كل من باسم عامر من جامعة الزاوية، وخالد زيدان من جامعة سبها، إلى جانب عبد الحميد عبد السلام مفتاح السيد من جامعة صبراتة، ويتناول الأساتذة الليبيون التركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة استغلال الطاقة وتطوير حلول ذكية مستدامة.

في المقابل، تتعرض المجموعة الثانية لمحور نموذج العمل التجاري، تحت تأطير كل من تريك مسعودة من المدرسة العليا للإدارة والاقتصاد الرقمي، وساري حسون زكرياء من جامعة تلمسان، حيث سيتم التطرق إلى كيفية تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع قابلة للتسويق والاستدامة الاقتصادية، فيما يؤطر الأستاذ عماد معتوق من جامعة قرطاج ورشة للمجموعتين خلال عرض المشاريع، للوقوف على تطوير مهارات العرض بطريقة احترافية.

ويهدف “الهاكاثون”، الذي يعني حدثا يجتمع فيه المبرمجون والمصممون وأصحاب الأفكار لفترة زمنية قصيرة تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة من أجل ابتكار حلول رقمية أو تجويد مشاريع جديدة بشكل مكثف متواصل وسريع، بغرض تطوير المشاريع، وعرضها أمام لجنة تحكيم مختصة، على أن تُختتم التظاهرة بتتويج أفضل الحلول الرقمية المقترحة في مجال الطاقات المتجددة، وسط آمال بأن تشكل هذه المبادرات لبنة لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين دول المنطقة.