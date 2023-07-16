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الجزائر
المؤسسة أعلنت إطلاقه رسميا

طلب الرمز السري للبطاقة الذهبية عبر تطبيق جديد لبريد الجزائر

حسان حويشة
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طلب الرمز السري للبطاقة الذهبية عبر تطبيق جديد لبريد الجزائر
أرشيف

أطلق بريد الجزائر الأحد تطبيقه الرسمي ECCP Algérie Poste عبر متجر التطبيقات بلاي ستور، سيتيح خدمة جديدة تتمثل في إمكانية طلب الرمز السري الخاص بالبطاقة الذهبية عبر التطبيق ذاته، في إطار مسار التطوير التكنولوجي للمؤسسة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأفاد بيان لبريد الجزائر أن التطبيق الجديد يوفر واجهة سهلة الاستخدام ووظائف متنوعة تمكن من الوصول إلى مختلف الخدمات المالية بكل سهولة وأمان، على غرار الاستفادة من خدمة جديدة تسمح بطلب الرمز السري الخاص بالبطاقة الذهبية، دون الحاجة إلى تعبئة الطلب عبر مكاتب بريد الجزائر.

وتضمن البيان تحذيرا للزبائن، بالنظر لوجود تطبيقين رسميين لمؤسسة بريد الجزائر المتمثل في بريدي “موب والتطبيق الجديد ECCP-Algerie poste، ولذلك وجب أخذ الحيطة والحذر عند تنزيل التطبيقات الأخرى التي تدعي الارتباط بالمؤسسة، لأنها قد تكون غير رسمية وتعرض معلوماتك الشخصية والمالية للخطر، ولذلك ينصح بتحميل التطبيق عبر متاجر Play store لنظام Android.

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