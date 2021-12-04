طوارئ في منتخب “الفراعنة” بسبب مباراة الجزائر! 

الاتحاد المصري راسل "الفيفا" مؤخرا

راسل الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قبل مواجهة القمة أمام المنتخب الوطني الجزائري، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة عن المجموعة الرابعة من الدور الأول لكأس العرب قطر 2021.

أفادت تقارير إعلامية مصرية أن مسؤولي المنتخب المصري أرسلوا بريدا إلكترونيا إلى الـ”الفيفا” واللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، من أجل الحصول على الموافقة لإشراك اللاعب حمدي فتحي في مباراة في الجولة الثالثة بالدور الأول بالبطولة والمحدد لها الثلاثاء المقبل أمام المنتخب الجزائري.

وكان اللاعب حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بـ”ارتجاج في المخ” خلال مباراة مصر ولبنان في الجولة الأولى وتم استبداله بمهند لاشين، قبل أن تستقر حالة اللاعب ويصبح جاهزا للمباريات.

وتنص قوانين البطولة العربية، على أنه في حالات “ارتجاج المخ”، يتم مخاطبة الـ”فيفا” مع وجوب إرسال نتائج جميع الفحوصات الطبية، للحصول على موافقة لعودة اللاعب المصاب للمشاركة في المباريات.

ويعد لاعب خط وسط الأهلي المصري لاعبا مهما في تشكيلة المدرب البرتغالي للمنتخب المصري كارلوس كيروش، مما جعل الأخير رفقة الاتحاد المصري يسارعان لمراسلة الـ”فيفا”، حتى يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الجزائر، التي تعد جد مهمة للمنتخبين لاسيما من الناحية المعنوية.

وتتصدر مواجهة المنتخبين الجزائري والمصري، قمة مباريات الدور الأول من البطولة العربية، نظرا لقوة المنتخبين وسمعتهما على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلا عن أن اللقاءات بين المنتخبين دوما ما تشهد ندية كبيرة وحماس منقطع النظير فوق المستطيل الأخضر وأيضا خارجه.

ويشارك المنتخبان بتشكيلة معظمها من اللاعبين المحليين، إذ استعان المنتخب الوطني ببعض المحترفين في البطولات العربية المحلية، أمثال بغداد بونجاح وياسين براهيمي ويوسف بلايلي المحترفين في فرق السد والريان وقطر القطرية، والحارس المخضرم رايس وهاب مبولحي المحترف في الاتفاق السعودي، أما قائمة المنتخب المصري فضمت أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي فقط لتعويض غياب إمام عاشور لاعب الزمالك المصاب بفيروس كورونا، بينما تعتمد باقي القائمة على نجوم الدوري المحلي الذين يشارك كثير منهم مع المنتخب الأول.