عادل عوشيش: “هدف المنتخب الوطني في كأس العالم هو التتويج باللقب”

قال سنذهب إلى المونديال لنظهر الوجه الحقيقي للجزائريين...

رفع “محارب الصحراء” الجديد، عادل عوشيش، الذي كان دشّن أول ظهور له مع المنتخب الوطني شهر مارس الماضي، طموحات الجزائر عاليا جدا في كأس العالم 2026 التي ستجري الصيف القادم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عندما أكد أن مشاركة المنتخب الوطني في العرس الكروي العالمي لن تكون من أجل السياحة وإنما للتتويج باللقب.

وقال عادل عوشيش، المحترف بنادي شالكه 04 الألماني، في مقابلة صحفية مع موقع “صو فوت” (So foot) الفرنسي، إن المنتخب الوطني سيشارك في كأس العالم 2026 من أجل الفوز باللقب، وقال: “أوافق رأي كيليان مبابي لما قال، عندما تلعب في كأس العالم، فأنت ستذهب للفوز بها”، مضيفا: “بصفتي جزائريا، هدفي واضح جدا، وهو الوصول أبعد مدى ممكنا، والفوز بهذه الكأس. لا أخشى قول ذلك، ولا أشعر بالجنون وأنا أقوله. عليك أن تعمل بجد، وتحتاج إلى الجودة للفوز بكأس العالم، ونحن نمتلكها”.

وتابع عوشيش الذي التحق بصفوف “الخضر” لأول مرة في تربص مارس الماضي قائلا: “سنذهب إلى المونديال لنظهر الوجه الحقيقي للجزائريين، لنبذل قصارى جهدنا، ونقدم كل ما لدينا على أرض الملعب، ونصل أبعد مدى ممكنا”.

وعن سبب اختياره اللعب مع المنتخب الوطني، وذلك بعدما سبق له تمثيل منتخبات فرنسا السنية وقال عوشيش: “لأن أكن صريحا معكم، خيار اللعب مع منتخب الجزائر كان يراودني منذ فترة. حتى خلال سنواتي الأخيرة مع منتخبات الشباب الفرنسية كنت أفكر في الأمر”.

وأردف: “إضافة إلى ذلك، أنا جزائري، وهذا الشعور متأصل في قلبي. لقد تابعت المنتخب الجزائري طوال فترة شبابي. الآن عليك أن تفهم أن لدي منتخبين وطنيين مفتوحين أمامي. لذا كان من المنطقي اللعب مع منتخبات الشباب الفرنسية، لأنها كانت المنتخب الوحيد الذي تواصل معي في البداية”.

وتحدث بعدها لاعب شالكه 04 عن خطوة تغييره جنسيته الرياضية، وتحوله لتمثيل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا، بقوله: “عندما استدعاني الاتحاد الجزائري إلى المنتخب الوطني، قبلت الدعوة. كان الأمر يدور في ذهني منذ فترة. اللاعب لا يمكنه الاتصال بالمنتخب الوطني، بل هو الذي يأتي إليك”.

وأكد عوشيش أنه يلعب على عامل الوقت أو ينتظر دعوة منتخب فرنسا الأول، قبل اتخاذه قرار اللعب مع الجزائر، وقال: “لم ألعب من أجل الوقت. كانت هناك نقاشات حول تغيير جنسيتي الرياضية في عام 2024، عندما كنت ألعب في سندرلاند، وباختصار، فإن التحاقي بالمنتخب الجزائري حدث بشكل طبيعي، وأنا متحمس له”.

للإشارة، فإن عادل عوشيش (23 عاما) من مواليد فرنسا، ومثل منتخباتها للفئات العمرية لأقل من 16 عاما إلى غاية أقل 20 عاما، ولكنه قام بتغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية عام 2024، والتحق بمنتخب “الخضر” في توقف شهر مارس الماضي، وشارك بديلا في ودية “محاربي الصحراء” ضد غواتيمالا.

وأوقعت قرعة المونديال منتخب “الخضر” ضمن منافسات المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين بطل العالم، بالإضافة إلى منتخبي الأردن والنمسا، ويأمل “محاربو الصحراء” في الذهاب بعيدا في خامس مشاركاتهم بالمسابقة.