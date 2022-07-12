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رياضة

عاشر لاعب تنتدبه إدارة المولودية

علي بهلولي
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عاشر لاعب تنتدبه إدارة المولودية
أيوب عبدلاوي يمضي عقد انضمامه إلى المولودية

بات المدافع الدولي السابق أيوب عبدلاوي، الثلاثاء، عاشر لاعب تنتدبه إدارة نادي مولودية الجزائر في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأمضى عبدلاوي (29 سنة) عقدا، يلعب بِموجبه للمولودية حتى صيف 2024.

وكان أيوب عبدلاوي يرتدي زيّ نادي الاتفاق السعودي، منذ صيف 2021.

وسبق لِأيوب عبداوي أن مثّل أيضا ألوان ناديَي اتحاد العاصمة وسيون السويسري.

وقبل أيوب عبدلاوي، استقدمت إدارة نادي “العميد” 9 لاعبين، وهم: عبد القادر فرحاني، وبوعلام مصمودي، وعمّار عبد المالك، وعبد القادر منزلة، وخالد دهامني، والطيب حمودي، وشعيب ذبيح، وإيدير بوتريف، والنيجيري فيكتور مباوما.

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