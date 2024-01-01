عام 2024.. السنة التي ستعرف أكبر عدد من الانتخابات في العالم

عام 2024 سيكون عام الإنتخابات الرئاسية في الجزائر، لكن لن يكون الجزائريون هم الوحيدين المدعويين للتوجه لصناديق الإقتراع في هذا العام الجديد. فسيكونون مثل سكان أكثر من 75 دولة، أي ما يقارب أكثر من 4 مليار شخص المشكلين لنصف سكان العالم والذين تنتظرهم انتخابات في هذا العام حسب ما نشره “ذي إيكونوميست“.

فستعرف عديد الدول انتخابات رئاسية أو انتخابات هيأة تشريعية وطنية، أو كلاهما، بما في ذلك بعض الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم مثل الهند وباكستان واندونيسيا وبنغلاديش والمكسيك. كذلك بعض الدول المرتبطة بالولايات المتحدة منها ثمانية دولة أوروبية عضوة في الناتو، ونحو 18 دولة من أصل 54 دولة أفريقية.

من بين هذه الانتخابات أيضا التي أحصتها “ذي إيكونوميست” في تقريرها، وإضافة للانتخابات الرئاسية السابقة ذكرها، تصويت مواطني 27 دولة أوروبية على البرلمان الأوروبي.

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في بلدان يبلغ عدد سكانها حوالي 4.2 مليار نسمة، أي حوالي 50 بالمئة من سكان العالم.

ومن بين هذا الإنتخابات الرئاسية المنتظرة رئاسيات الولايات المتحدة، حيث يسعى الرئيس السابق دونالد ترامب للإطاحة ببايدن والعودة للبيت الأبيض مع كل ما قد يترتب على ذلك من تأثير على استقرار المؤسسات السياسية الأمريكية.

وحسب ذات المصدر، فمن الصعب تحديد التأثير المحتمل لهذه الإنتخابات لكن ليس من الحكمة التقليل من شأنه. فيمكن، حسب “ذي إيكونوميست”، أن تنتقل السلطة من شاغلي المناصب إلى المعارضين بما يمكن لذلك أن يكون له من تأثير على سياسات تلك الدول الخارجية.

وكمثال على ذلك وصول اليميني المتطرف، خافيير مايلي، لرئاسة الأرجنتين في نوفمبر الماضي بعد أن حصل على 55.95% من الأصوات، والتغييرات التي بدأها في سياسة الأرجنتين الخارجية منها التراجع عن الإلتحاق بتكتل “بريكس”.