عبد القادر جريو يغادر محافظة “مهرجان وهران للفيلم العربي”

أعلن الفنان عبد القادر جريو، استقالته من مهامه كمحافظ لمهرجان وهران للفيلم العربي بعد إشرافه على دورتين متتاليتين.

وأكد عبد القادر جريو في منشور على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن قراره جاء لأسباب شخصية مرتبطة بمشاريعه الفنية، ورغبته في التفرغ لها.

وأوضح جريو أن تجربة إدارة مهرجان وهران للفيلم العربي كانت “جميلة جداً”، مشيراً إلى أنه تشرف برئاسة هذه التظاهرة السينمائية بعد فترة توقف دامت أكثر من ست سنوات، وأن عودة المهرجان تمت في أجواء إيجابية.

وأضاف أنه طلب من وزيرة الثقافة إعفاءه من مواصلة إدارة المهرجان، وهو الطلب الذي قوبل بالتفهم، رغم تلقيه اتصالات من بعض إطارات الوزارة تدعوه للاستمرار، إلا أنه فضّل حسب تعبيره “التجديد والتفرغ للمشاريع الفنية”.

وأكد جريو أن العمل خلال الدورتين كان يهدف إلى إعادة المهرجان إلى مكانته الطبيعية ضمن أبرز المهرجانات السينمائية العربية، مشيداً بفريق العمل الذي وصفه بالمحترف والمحب للسينما.

كما وجّه جريو شكره إلى مختلف الأطراف التي ساهمت في إنجاح المهرجان، خاصة إطارات وزارة الثقافة، وفريق “أوكسجين برود”، إضافة إلى عدد من الداعمين والشركاء.

وخصّ بالشكر أيضاً السلطات المحلية في وهران خلال فترة التنظيم، إضافة إلى وزيرة الثقافة السابقة والحالية، معتبراً أن دعمهم كان مهماً في إنجاح التظاهرة.

وفي ختام تصريحه، عبّر جريو عن تمنياته بالتوفيق للمحافظ الجديد للمهرجان العربي لكحل، متمنياً له النجاح في مواصلة تطوير هذه التظاهرة السينمائية العربية.