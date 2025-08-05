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الجزائر

عبر هذا الرابط.. هذه نتائج التوجيه الجامعي للناجحين الجدد في البكالوريا

محمد فاسي
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عبر هذا الرابط.. هذه نتائج التوجيه الجامعي للناجحين الجدد في البكالوريا
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نتائج التوجيه الجامعي للناجحين الجدد في البكالوريا

أُعلن اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا عن نتائج التوجيه الجامعي للناجحين الجدد في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للتسجيلات الجامعية الأولية.

ويمكن للطلبة المعنيين الاطلاع على التخصصات التي تم توجيههم إليها من خلال الولوج إلى الرابط: https://orientation-esi.dz.

وتمّت عملية التسجيل الأولي للطلبة الجدد الناجحين في امتحان البكالوريا، عبر موقع المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي. في الفترة ما بين 22 و26 جويلية الماضي.

وقد وفّرت المنصة المعدّة للعملية، أداة ذكية تساعد المسجّلين في اختيار تخصصاتهم، بناء على معالجة نقاطهم في الامتحان الوطني، باستخدام الذكاء الاصطناعي. إلى جانب عرض قوائم تعريفية حول المهن والكفاءات التي تناسب كل تخصص.

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  • عيساين فريال

    Bac

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