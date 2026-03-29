عجال: الجزائر مؤهلة لحصد نصيب هام من سوق الطاقة في إفريقيا

خلال استقباله للأمين العام لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للنفط

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الأحد 29 مارس، خلال استقباله الأمين العام لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للنفط، فريد غزالي، أن الجزائر مؤهلة لحصد نصيب هام من سوق الطاقة في إفريقيا.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، استعرض عجال خلال استقباله لغزالي، المعين حديثا على رأس هذه المنظمة، أهم محاور ورقة الطريق التي ستعتمدها المنظمة خلال الفترة القادمة، في تعزيز التعاون الإفريقي/ إفريقي، خاصة فيما يتعلّق بالعمل على ضمان اكتفاء السوق الإقليمية، وهي الاستراتيجية التي يستدعي تنفيذها، مشاركة كل الفاعلين الطاقويين في الجزائر لاسيما قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

عجال من جانبه هنأ فريد غزالي على تنصيبه على راس منظمة الدول الافريقية المنتجة للنفط، مؤكدا عن فخره بوصل الكفاءات الجزائرية لمثل هذه المناصب الهامة على الصعيد الخارجي.

الوزير أعرب كذلك عن ترحيبه بالتعاون مع هذه المنظمة، مشدّدا على ضرورة توسيع نشاطها لتشمل نشاطات الطاقة والطاقات المتجددة بالشكل الذي يفتح آفاقا أوسع للتعاون بينها وبين القطاع وبالتالي يفتح فرصا أوسع للجزائر في تثبيت مكنتها كشريك طاقوي هام وموثوق.

كما تحدث عن الإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر عبر مؤسساتها الطاقوية، ما يجعلها مؤهلة لولوج السوق الافريقية وحصد نصيب هام منها على اعتبار أنها شريك قادر على تلبية حاجيات السوق الإفريقية في كل سلسلة القيمة.

كما أشار إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه شركة سونلغاز-الدولية، في تعزيز هذا التعاون خاصة وأنها تملك الإطار الذي يمكّنها من تمكين الشركات الجزائرية العمومية والخاصة من ولوج الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية عبر شراكات حقيقية وجادة.