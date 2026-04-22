عجال يتابع مشاريع سونلغاز ويشدد على جاهزية صيف 2026 وضمان استمرارية التموين

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستوى أداء مجمع سونلغاز، ركّز على تقدم المشاريع المرتبطة بأمن التزويد بالطاقة وتحسين جودة الخدمة العمومية، مع التأكيد على ضرورة احترام آجال الإنجاز لضمان تلبية الطلب المتزايد.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن الاجتماع، الذي انعقد بحضور المدير العام بالنيابة لسونلغاز وعدد من الإطارات المسيرة بالمجمع وإطارات الوزارة، خُصص لدراسة وفحص عدة ملفات أساسية تتعلق بنشاط سونلغاز وتسييرها، في مقدمتها التحضير لصائفة 2026، وأثر الإجراء الجديد لتحصيل المستحقات، إلى جانب وضعية مخازن ومصارف المعدات، والمخطط التوجيهي للهياكل الأساسية لموقع “جسر قسنطينة”.

واستعرضت خلال اللقاء عروض تقنية مدعمة بالبيانات، تضمنت شروحات مفصلة حول تقدم المشاريع ونسب إنجازها، حيث شدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع في تعزيز استمرارية الخدمة وضمان تزويد المواطنين والمؤسسات بالطاقة في أفضل الظروف.

وأكد عجال أن احترام آجال التسليم المحددة يعد عاملًا حاسمًا في تحسين مستوى الخدمة العمومية، لما له من انعكاسات مباشرة على دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على ضرورة رفع وتيرة الإنجاز ومواصلة التنسيق لضمان جاهزية الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة، خاصة في فصل الصيف.