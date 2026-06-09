عجال يترأس اجتماعاً لمتابعة تطوير خدمات البوابة الإلكترونية للقطاع

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الثلاثاء، أشغال اجتماع عمل خُصص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات ذات الصلة بنشاط القطاع، لاسيما ما يتعلق بترقية وتحسين الخدمة العمومية من خلال تطوير خدمات البوابة الإلكترونية.

وعُقد الاجتماع بمقر الوزارة بحضور عدد من الإطارات المركزية ومسؤولي الهياكل المعنية، حيث تم تقديم عروض مفصلة حول مدى تقدم تنفيذ برامج العمل والمشاريع المسطرة في هذا المجال.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مختلف الإجراءات المتخذة لتحديث الخدمات الرقمية وتسهيل استفادة المواطنين والمتعاملين من الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تعزيز الأداء وتحسين آليات المتابعة والتنسيق بين مختلف الهياكل.

وأكد عجال على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والارتقاء بجودة الخدمة العمومية وفق أعلى معايير الفعالية والنجاعة.