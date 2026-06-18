عدة دول إفريقية تجدد دعمها للشعب الصحراوي في تقرير المصير

دعت إلى التعجيل بتصفية الاحتلال من آخر مستعمرة في إفريقيا

جددت عدة دول إفريقية، دعمها الراسخ والثابت وغير المشروط لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وهذا أمام اللجنة ال 24 الأممية الخاصة بتصفية الاستعمار.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس، 18 جوان، جددت جنوب إفريقيا، تضامنها الراسخ مع الشعب الصحراوي، داعية الأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود، لتحقيق حل سياسي عادل دائم ومقبول يضمن حق تقرير مصير لشعب الصحراء الغربية.

وحثت ممثلة جنوب إفريقيا في اللجنة، الأمم المتحدة على” اتخاذ خطوات عاجلة نحو تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي وعدت به الشعب الصحراوي منذ فترة طويلة”، مشددة على أن هذا “الحق الأساسي مكفول بموجب القانون الدولي، وأن هذا الوعد ليس مجرد إعلان تاريخي بل هو التزام حي.

ناميبيا من جانبها أكدت أن مسألة الصحراء الغربية ستظل مسألة إنهاء استعمار تحت جدول أعمال هذه اللجنة، وكذلك اللجنة الرابعة، بموجب القرار 1514 الذي يتضمن الإعلان بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، لتمكين الشعوب المستعمرة من حقها في تقرير المصير، داعية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة هذا الحق غير القابل للتصرف.

وذكرت أن طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)، قد وافقا سنة 1991 على تنظيم استفتاء تقرير المصير ومنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفق ما نصت عليه خطة التسوية الأممية الإفريقية.

وأشارت ناميبيا إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية أكتوبر 2026، وما تضمنه التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2025، والذي عبر فيه عن قلقه العميق حيال الوضع في الصحراء الغربية.

أما زيمبابوي فعبرت من جهتها على دعمها وتضامنها مع كل الأقاليم التي لا زالت تحت الاستعمار، داعية الأمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية، حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في اختيار مستقبله.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاسراع في تسوية هذا النزاع الذي طال أمده والتوصل إلى حل دائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة كلها، حسب ذات المصدر.