“عدل 3”: تمديد آجال تحميل الطعون إلى 6 سبتمبر

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة يوم الثلاثاء في بيان، تمديد آجال تحميل الطعون للمسجّلين في برنامج “عدل 3” إلى غاية 6 سبتمبر 2025 كآخر أجل.

“ويعد تمديد الآجال فرصة إضافية لتمكين جميع المعنيين من استكمال إجراءاتهم. كما تهدف العملية إلى تسهيل دراسة ومعالجة ملفاتهم في أقرب الآجال”، يقول البيان.

أكثر من مليون و170 ألف مسجّل تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم

تمكّن ما يزيد عن 1.170.000 مسجّل في منصة “عدل 3″، من الولوج إلى حساباتهم والاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، إلى غاية مساء الثلاثاء 29 جويلية. حسب ما أكده بيان للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

وجاء في بيان “عدل”:”لليوم الثالث على التوالي، يواصل المسجّلون الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصّصة للاطلاع على نتائج دراسة الملفات. في ظروف تقنية جيدة”.

“وقد بلغ عدد المسجّلين في صيغة “عدل 3″، الذين تمكنوا من الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم، وتحميل إشعار القبول أو الرفض مباشرة عبر حساباتهم الشخصية، إلى أزيد من 1.170.000 مسجّل”، يضيف البيان.

قبل أن يذكّر المسجّلين الذين رُفضت ملفاتهم، بإمكانية “تقديم طعونهم حصريًا عبر المنصة ذاتها، من خلال الفضاء المخصّص لهذا الغرض. مع إرفاق الطعن بالوثائق المطلوبة، والحرص على احترام الآجال القانونية” المحدّدة بـ30 يوم.

فيديو يوضح كل التفاصيل حول كيفية الاطلاع على نتائج معالجة ملفات المسجّلين في “عدل 3”

وعشية إعلان نتائج دراسة ملفات المسجّلين، نشرت وكالة “عدل”، مقطع فيديو يوضح كيفية الاطلاع على نتائج دراسة ومعالجة ملفات المسجّلين للاستفادة من السكن في إطار برنامج “عدل 3”.

وحسب ما يوضحه الفيديو، يمكن للمسجّلين الاطلاع على نتائج معالجة ملفاتهم بداية من منتصف نهار الأحد 27 جويلية، عبر الولوج إلى المنصة الرقمية للوكالة. ويتمّ ذلك من خلال التوجّه إلى خانة “اكتتاب – souscription”، لتظهر أمام المسجّل إما:

عبارة “مقبول – favorable”: التي تمكّن المسجّل من استظهار وثيقة “إشعار بالقبول”،

أو “غير مقبول – défavorable”: التي تتيح للمسجّل استظهار “إشعار بالرفض” يبيّن أسباب رفض الملف.

وفي حالة رفض الملف بسبب وجود نقص في الوثائق اللازمة للاكتتاب، يمكن للمسجّل المرفوض إجراء طعن على نتيجة التسجيل. مع تحميل الوثائق المطلوبة من أجل إعادة معالجة ودراسة ملفه من جديد.

وسجّل للاستفادة من سكنات “عدل 3″، أكثر من مليون و440 ألف مواطن، عبر المنصة الرقمية المخصّصة للعملية، في الفترة ما بين 5 و18 جويلية 2024.

وقالت وزارة السكن والعمران والمدينة بعد اختتام التسجيلات، أنها ستُستأنف من جديد، مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب.

تذكير بشروط التسجيل للاكتتاب في برنامج “عدل 3″

ويشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 12 مليون سنتيم.

إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.

كما يتوجب على المكتتبين لشراء هذه السكنات، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن، تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي: