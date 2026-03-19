عراقجي للأمريكيين: أنتم تدفعون ضريبة ‘إسرائيل أولا”

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المواطنين الأمريكيين يدفعون ضريبة “إسرائيل أولا” التي تبلغ تريليونات الدولارات.

وكتب عراقجي في منشور على منصة “إكس”، الخميس، معلقا على طلب “البنتاغون” ميزانية إضافية قدرها 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران.

“لم يمضِ على هذه الحرب الاختيارية المفروضة على الإيرانيين والأمريكيين سوى ثلاثة أسابيع. وهذه الـ 200 مليار دولار ليست سوى غيض من فيض.”

وتابع ساخرا: “ويمكن للأمريكيين العاديين أن يوجهوا اللوم إلى بنيامين نتنياهو وأتباعه في الكونغرس على “ضريبة إسرائيل أولاً” التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.”

وقال وزير الخارجية الإيراني إلى أن هذه الضريبة التي تذهب للكيان الصهيوني “تبلغ تريليونات الدولارات”، وحذّر من أنها “ستضرب الاقتصاد الأمريكي”.

مقالات ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني

“ليلة استهداف عائلة خامنئي ونجاة مجتبى”.. تسريب صوتي يكشف التفاصيل! 

“ليلة استهداف عائلة خامنئي ونجاة مجتبى”.. تسريب صوتي يكشف التفاصيل! 

مخاوف جديّة بشأن “تطهير عرقي” في الضفة الغربية

مخاوف جديّة بشأن “تطهير عرقي” في الضفة الغربية

السعودية تعلن الجمعة يوم عيد الفطر المبارك

السعودية تعلن الجمعة يوم عيد الفطر المبارك

رويترز: مباحثات في القاهرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

رويترز: مباحثات في القاهرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

مسؤول أمني أمريكي يستقيل احتجاجا على حرب إيران

مسؤول أمني أمريكي يستقيل احتجاجا على حرب إيران

