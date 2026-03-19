عراقجي للأمريكيين: أنتم تدفعون ضريبة ‘إسرائيل أولا”

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المواطنين الأمريكيين يدفعون ضريبة “إسرائيل أولا” التي تبلغ تريليونات الدولارات.

وكتب عراقجي في منشور على منصة “إكس”، الخميس، معلقا على طلب “البنتاغون” ميزانية إضافية قدرها 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران.

“لم يمضِ على هذه الحرب الاختيارية المفروضة على الإيرانيين والأمريكيين سوى ثلاثة أسابيع. وهذه الـ 200 مليار دولار ليست سوى غيض من فيض.”

وتابع ساخرا: “ويمكن للأمريكيين العاديين أن يوجهوا اللوم إلى بنيامين نتنياهو وأتباعه في الكونغرس على “ضريبة إسرائيل أولاً” التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.”

وقال وزير الخارجية الإيراني إلى أن هذه الضريبة التي تذهب للكيان الصهيوني “تبلغ تريليونات الدولارات”، وحذّر من أنها “ستضرب الاقتصاد الأمريكي”.