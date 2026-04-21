عرض ابتكارات الحرفيين والمنتجين في مجال الصناعات الغذائية الصحية

الصالون الوطني للأمن الغذائي دون غلوتين

تستعد الجمعية الوطنية للأيادي الحرفية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمرضى السيلياك والتغذية الصحية، وبالتعاون مع لجنة مرضى السيلياك والتغذية الصحية بولاية تيزي وزو، لتنظيم الطبعة الخامسة من الصالون الوطني للأثر الصحي والأمن الغذائي بدون غلوتين، تحت شعار “الغذاء الآمن… أثر صحي لا يُساوم عليه”، وذلك في إطار جهود متواصلة لترسيخ ثقافة التغذية السليمة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وفي السياق، كشفت رئيسة جمعية الأيادي الحرفية، نصيرة بوديسة، لـ”الشروق” أن هذه التظاهرة الصحية والتوعوية ستنظم خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 ماي المقبل، وذلك على مستوى المركز التجاري الحامة بالجزائر العاصمة، حيث من المرتقب أن يعرف الصالون بحسب ذات المتحدثة مشاركة واسعة لمختصين في التغذية والصحة، إلى جانب حرفيين ومنتجين ناشطين في مجال الأغذية الخالية من الغلوتين.

وأشارت بوديسة إلى أن هذه الطبعة جاءت في سياق ارتفاع الوعي الصحي لدى شريحة واسعة من الجزائريين، واهتمامهم بقضايا الأمن الغذائي والصحة الوقائية، خاصة ما يتعلق بمرض السيلياك الذي يستوجب نظام غذائي دقيق وخال من مادة الغلوتين، حيث ستكون هذه التظاهرة فرصة للتوعية زوار الصالون بأهمية الثقافة الصحية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المختصين والمهنيين والمرضى.

كما أضافت المتحدثة إلى أن الصالون يعد فرصة لعرض المنتجات والتعريف بها، كما أنه سيكون فضاء مفتوحا للنقاش وتبادل المعرفة حول قضايا الغذاء والصحة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بانتشار بعض الأمراض الغذائية والحساسيات التي تتطلب وعي أكبر من طرف المستهلك.

كما يسعى المنظمون خلال هذه الفترة إلى تقديم محتوى علمي وتطبيقي في آن واحد، من خلال عرض منتجات غذائية خالية من الغلوتين موجهة لفئة المصابين بالسيلياك، إلى جانب تنظيم لقاءات مباشرة مع أطباء وخبراء في التغذية والصحة، قصد تقديم نصائح عملية وتوضيحات علمية حول كيفية اعتماد نمط غذائي صحي وآمن.

إلى جانب ذلك يتضمن برنامج الصالون تنظيم ورشات تطبيقية حول التغذية الصحية، تهدف إلى تعريف الزوار ببدائل غذائية آمنة ومتوازنة، مع فتح المجال أمام الحرفيين والمنتجين لعرض ابتكاراتهم في مجال الصناعات الغذائية الصحية، حيث تراهن الجمعية المنظمة من خلال هذه الطبعة على تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي، وترسيخ مفهوم الغذاء الصحي كجزء أساسي من الوقاية الصحية، إلى جانب دعم الحرفيين والمنتجين الذين ينشطون في هذا المجال، بما يساهم في تطوير سوق الأغذية الصحية في الجزائر، وفتح آفاق جديدة أمام المبادرات المحلية.

قائلة إن هذه الطبعة من الصالون تعد محطة جديدة في مسار نشر الوعي الصحي حول التغذية الخالية من الغلوتين، وتشجيع المبادرات العملية التي تعمل على تقريب المعلومة الطبية من المواطن، وتساهم في بناء ثقافة غذائية سليمة ومستدامة داخل المجتمع وأهمية الغذاء الصحي في الوقاية من الأمراض.