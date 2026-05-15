عرض جديد من اتصالات الجزائر

لإعادة تفعيل اشتراك الأنترنت ليلا أو خلال عطل نهاية الأسبوع

أعلنت اتصالات الجزائر اليوم الجمعة، 15 ماي، عن إطلاق خدمة جديدة تسمح لزبائنها بإعادة تفعيل اشتراكهم في خدمة الأنترنت Idoom ADSL أو Idoom Fibre لمدة 96 ساعة إضافية، وذلك في حالة انقضاء صلاحية الاشتراك في ساعة متأخرة من الليل أو خلال عطل نهاية الأسبوع أو الأعياد.

ووفقا للمؤسسة يمكن للزبون تفعيل خدمة التعبئة الاحتياطية بكل سهولة بتشكيل الرقم 1500 أو باستعمال تطبيق My Idoom لاتصالات الجزائر أو عبر فضاء الزبون الخاص بالمستخدم.

ولفتت اتصالات الجزائر أنه سيتم خصم الـ 96 ساعة التي تم تفعيلها خلال عملية الدفع أو التعبئة القادمة.