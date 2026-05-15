لإعادة تفعيل اشتراك الأنترنت ليلا أو خلال عطل نهاية الأسبوع

عرض جديد من اتصالات الجزائر

ح. م
اتصالات الجزائر.

أعلنت اتصالات الجزائر اليوم الجمعة، 15 ماي، عن إطلاق خدمة جديدة تسمح لزبائنها بإعادة تفعيل اشتراكهم في خدمة الأنترنت Idoom ADSL  أو Idoom Fibre  لمدة 96 ساعة إضافية، وذلك في حالة انقضاء صلاحية الاشتراك في ساعة متأخرة من الليل أو خلال عطل نهاية الأسبوع أو الأعياد.

ووفقا للمؤسسة يمكن للزبون تفعيل خدمة التعبئة الاحتياطية بكل سهولة بتشكيل الرقم 1500 أو باستعمال تطبيق My Idoom لاتصالات الجزائر أو عبر فضاء الزبون الخاص بالمستخدم.

ولفتت اتصالات الجزائر أنه سيتم خصم الـ 96 ساعة التي تم تفعيلها خلال عملية الدفع أو التعبئة القادمة.

