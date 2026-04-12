عرقاب وبن مولود يبحثان مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق بالوقود

خلال اجتماع تنسيقي بين وزارة المحروقات والمحافظة السامية للرقمنة:

ترأس وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، رفقة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الأحد 12 أفريل، بمقر وزارة المحروقات، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية والسير الحسن للخدمة العمومية والشبكة السيادية المؤمنة “أرياس” ونظام الرسائل القصيرة.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات خصص اللقاء لدراسة كيفيات تجسيد هذا المشروع، لا سيما في شقه المتعلق بتحسين الخدمة العمومية وضمان تموين السوق الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالوقود ومختلف المنتجات النفطية، وكذا ضمان استمرارية التموين بالمياه المحلاة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وضع نظام معلوماتي متكامل يهدف إلى ضمان فعالية الإنتاج والتوزيع، وتعزيز القدرة على الاستباقية في اتخاذ القرارات بما يسمح بتفادي أي اختلالات محتملة في تموين السوق الوطنية.

وسمح الاجتماع باستعراض مختلف الآليات الرقمية التي باشرت محافظة الرقمنة في تطويرها، لاسيما المرتبطة بمنظومة حوكمة البيانات والشبكة السيادية والتشغيل البيني، والتي تهدف إلى ربط مختلف القطاعات الوزارية بأنظمة معلوماتية موحدة، بما يسمح بتحسين متابعة سلاسل الإنتاج والتوزيع وضبط السوق الوطنية، وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الخدمة العمومية.