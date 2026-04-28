عرقاب يؤكد توجه الجزائر لتعزيز مكانتها الطاقوية الإقليمية

خلال مشاركته في "CEO Survey":

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، في فعاليات النسخة الثانية من دراسة “CEO Survey”، حيث شدد على أن التحولات الجيوسياسية العالمية تمثل مرحلة إعادة توازن لأسواق الطاقة، مؤكداً أن الجزائر تمتلك مقومات قوية تعزز موقعها كشريك موثوق وتدعم طموحها للتحول إلى قطب طاقوي إقليمي في أفق 2030.

وخلال مداخلته في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان: “الطاقة والمناجم: كيف تقوم الجزائر بتحويل إمكاناتها الطاقوية وثروتها الجيولوجية إلى قوة إقليمية؟”، أوضح عرقاب أن أمن الإمدادات واستقرارها أصبحا من أبرز أولويات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الجزائر تعتمد على احتياطات معتبرة من المحروقات وبنية تحتية متطورة، خاصة في مجال نقل الغاز نحو أوروبا.

وأكد وزير الدولة أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على تعزيز الشراكات القائمة، خصوصاً مع أوروبا باعتبارها شريكاً طبيعياً، إلى جانب العمل على تنويع الأسواق تدريجياً من خلال تطوير قدرات الغاز الطبيعي المسال، بما يسمح بفتح آفاق جديدة للصادرات وتعزيز مرونتها.

كما أبرز أن الجزائر تواصل الاستثمار في توسيع بنيتها التحتية الطاقوية عبر مشاريع استراتيجية، من بينها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بما يدعم موقعها كمحور طاقوي إقليمي وقاري.

وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، اعتبر عرقاب أن إطلاق جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026” يمثل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين، تؤكد التزام الجزائر بفتح قطاع المحروقات ضمن إطار شفاف ومستقر، مدعوم بقوانين مرنة وصيغ تعاقدية متنوعة وحوافز تنافسية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنة المسارات.

وأشار أيضاً إلى أن تطوير النشاطات البترولية يتم وفق مقاربة تراعي المعايير البيئية، من خلال تقليص حرق الغاز وخفض انبعاثات الميثان وإدماج حلول للحد من البصمة الكربونية، بما يجعل البعد البيئي جزءاً أساسياً من شروط إنجاز المشاريع الطاقوية.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية، من بينهم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي، إلى جانب مسؤولي مجمع سوناطراك وبنك الجزائر ووكالة ترقية الاستثمار ومؤسسات اقتصادية وطنية أخرى.

كما شارك في جلسات النقاش ممثلون عن مؤسسات كبرى وخبراء دوليون، حيث تم التطرق إلى سبل تحويل الإمكانات الطاقوية والثروات الجيولوجية إلى قوة اقتصادية إقليمية.

وتعد دراسة “PwC Global CEO Survey” مرجعاً عالمياً سنوياً يضم آراء آلاف قادة الأعمال في أكثر من 100 دولة، ويقدم قراءة معمقة للتوجهات الاقتصادية العالمية وآفاق تطور مناخ الأعمال والتحديات التي تواجه المؤسسات حول العالم.