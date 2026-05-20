عرقاب يبحث مع شركة إسبانية توطين صناعات وتجهيزات المحروقات

بحث وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، مع وفد من الشركة الإسبانية أرفلو، سبل تعزيز التعاون الصناعي والتقني مع مجمع سوناطراك، لاسيما في مجالات تجهيزات المحروقات وتحلية مياه البحر، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي.

واستقبل عرقاب، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، رئيس الشركة الإسبانية غونزاغا فرنانديز مرفوقًا بوفد من إطارات المؤسسة، بحضور مسؤولين من الوزارة، حيث شكل اللقاء فرصة لاستعراض آفاق الشراكة بين الجانبين في مجالات تصميم وتصنيع الصمامات الصناعية والمعدات التقنية الموجهة لقطاعات النفط والغاز وتحلية مياه البحر.

وتمحورت المحادثات حول تطوير التعاون الصناعي والتقني في تجهيزات ومنشآت المحروقات، خاصة الصمامات الصناعية المستخدمة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والنقل والمعالجة، إلى جانب المعدات المستعملة بمحطات تحلية مياه البحر، في ظل البرامج الوطنية الجارية في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان إمكانيات إقامة شراكات صناعية لتوطين بعض الصناعات والتجهيزات المرتبطة بقطاع المحروقات داخل الجزائر، وتعزيز المحتوى المحلي، ونقل الخبرة والتكنولوجيا، إضافة إلى تطوير خدمات الصيانة والدعم التقني.

وأكد عرقاب أهمية دعم الشراكات الصناعية التي تساهم في تطوير النسيج الصناعي الوطني وترقية الإدماج المحلي ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي وتثمين القدرات الوطنية، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالمحروقات وتحلية مياه البحر.

من جهتهم، قدم مسؤولو شركة “أرفلو” عرضًا حول خبراتهم وقدراتهم التقنية وحلولهم الصناعية المطابقة للمعايير الدولية، معربين عن اهتمامهم بتعزيز حضورهم في السوق الجزائرية عبر مشاريع شراكة واستثمار طويلة المدى.