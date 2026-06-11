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اقتصاد
التعاون بين الجزائر وسلطنة عُمان في المحروقات والبتروكيماويات:

عرقاب يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة

الشروق أونلاين
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عرقاب يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة
وزارة المحروقات (شبكات)
جانب من اللقاء.

استعرض وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الخميس 11 جوان، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة، الشيخ سعد سهيل بهوان، واقع علاقات التعاون القائمة بين مجمع سوناطراك ومجموعة سهيل بهوان القابضة، وسبل تعزيزها وتوسيعها، لاسيما في مجالي المحروقات والبتروكيماويات.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، تطرق الطرفان خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، إلى مشاريع إنتاج الأسمدة، بالخصوص الأمونيا واليوريا، وبحث آفاق توسيع استثمارات المجموعة في الجزائر في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية تكثيف المشاورات والتبادلات التقنية والتجارية بين مجمع سوناطراك والمجموعة العُمانية، بهدف تجسيد مشاريع مشتركة.

الوزير عرقاب أجرى كذلك محادثات مع سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر سيف راشد البداعي الذي حضر اللقاء، حيث تناول الطرفان مستوى التعاون القائم بين سوناطراك وشركة أبراج لخدمات الطاقة، لاسيما في إطار بروتوكول التفاهم، والمتعلق بدراسة فرص التعاون في مجالات الحفر وصيانة الآبار والخدمات البترولية المتخصصة، إلى جانب خدمات المشاريع المتكاملة، وتبادل الخبرات والتجارب التقنية، والتكوين المتخصص في مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع المحروقات.

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجزائر وسلطنة عُمان، والعمل على الارتقاء بالتعاون القائم بين مجمع سوناطراك والشركات العُمانية إلى مستويات أوسع.

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