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الجزائر

عرقاب يستقبل من طرف رئيس زيمبابوي

الشروق أونلاين
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عرقاب يستقبل من طرف رئيس زيمبابوي
ح.م
عرقاب مع رئيس زيمبابوي

استُقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، من طرف رئيس جمهورية زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا.

ويجري عرقاب زيارة العمل إلى زيمبابوي بتكليف من رئيس الجمهورية، لبحث سبل تطوير التعاون الطاقوي بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة ، فقد نقل الوزير إلى الرئيس منانغاغوا “تحيات الرئيس تبون، مجدّدا عزم الجزائر على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الجزائرية الزيمبابوية، في مجالات الطاقة والمناجم”.

كما شكل اللقاء “فرصة للتأكيد على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قائدي البلدين، للرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى”، يضيف البيان.

وأمضى الوزير عرقاب على مذكرة تفاهم مع الجانب الزيمبابوي، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والتكوين.

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