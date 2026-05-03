عشية انعقاد الملتقى الدولي حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر

عسلاوي تستقبل رئيس المجلس الدستوري لموريتانيا

عسلاوي تستقبل رئيس المجلس الدستوري لموريتانيا
المحكمة الدستورية (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الأحد 3 ماي، رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، جالو مامادو باتيا.

ووفقا لما أفادت به المحكمة الدستورية، شكّل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، فرصة للتحادث حول قواعد عمل الهيئتين، لاسيما فيما تعلق بمراقبة العمليات الانتخابية، وكذا الضمانات الممنوحة لضمان الحقوق والحريات وعلى رأسها آلية الدفع بعدم الدستورية.

كما اطلع رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، على مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها، بما فيها قاعة الجلسات، قاعة المداولات، المكتبة، والفضاء المتحفي.

وجاء هذا اللقاء عشية انعقاد الملتقى الدولي الثالث للمحكمة الدستورية، حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة.

