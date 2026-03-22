عضو في لجنة الاستئناف يضع “الكاف” في ورطة

نفى عضو لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجيبوتي محمد روبه، نفيا قاطعا حضوره الاجتماع الذي تقرّر فيه سحب كأس أمم إفريقيا من السنغال.

وخلال اجتماع لجنة الاستئناف تقرّر اعتبار منتخب السنغال منهزماً في النهائي، مع احتساب البلد المنظّم متفوقاً بثلاثة أهداف دون مقابل.

وادعت لجنة الاستئناف بالكاف حضور الجيبوتي محمد روبه، الاجتماع، إلا أنه نفى بشكل قاطع حضوره أي اجتماع.

ووضع عضو لجنة الاستئناف “الكاف” في ورطة حقيقية، بعدما أفقد الاجتماع مصداقيته، كما نفيه يؤكد أن المؤامرة حيكت في الخفاء، لإهداء الكأس للمغرب، بضغط وكولسة من لقجع، وبمباركة من رئيس “الكاف” موتسيبي.

كما كشف تصريح العضو محمد روبة خيوط الفضيحة، خاصة وأن قرار “الكاف” جعلها أضحوكة العالم.

واستغرب الكثير من المتتبعين ونجوم الكرة والمدربين، قرار “الكاف”، بمنح الكأس للمغرب بقرار إداري، وأكدوا أن المنطق يقول بأت التتويجات تحرز على المستطيل الأخضر، وليس خلف أبواب موصدة.

وحطت كأس أمم إفريقيا 2025، الرقم القياسي في عدد الفضائح، خاصة التحكيمية منها، حيث كانت القرارات تصب في صالح البلد المنظم من أجل بلوغه النهائي بعناء أقل، وتتويجه في المشهد الختامي.

وأخلط المنتخب السنغالي أوراق لقجع وأمثاله من الفاسدين في الاتحاد الإفريقي، بعدما قرّر مغادرة أرضية الميدان بسبب الانحياز التحكيمي الواضح لصالح منتخب البلد المنظم، تحت أنظار كل المتتبعين وفي مقدمتهم رئيس “الفيفا”، جياني إنفانتينو.

وعاد المنتخب السنغالي إلى أرضية الميدان، وتمكن من تسجيل هدف الفوز في المباراة بعدما ضيّع إبراهيم دياز ركلة جزاء، على طريقة بانينكا.

وبعد تتويج السنغال، أصدرت لجنة الانضباط عقوباتها، والتي كانت أغلبها غرامات مالية، بالإضافة إلى عقوبات طالت مدرب السنغال، ولاعبين من الفريقين.

وبعد أكثر من شهرين، على احتفال أسود “التيرانغا” بالتتويج المستحق، كان للجنة الاستئناف رأي آخر، حيث قرّرت سحب الكأس من السنغال وإهدائها للمغرب.

ورفض الاتحاد السنغالي القرار الذي يعد فضيحة أخرى من فضائح “الكاف”، ورفع القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية التي ستفصل فيها.