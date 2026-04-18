عطاف ولافروف يبحثان التطورات في منطقة الساحل والشرق الأوسط

بحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي، سيرغي لافروف، التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، ومستجدات القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في منطقة الساحل، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية.

وجرى اللقاء اليوم السبت 18 أفريل، على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وسمح اللقاء باستعراض مختلف أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، والتأكيد على أهمية الارتقاء بها إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات، لاسيما في إطار التحضير لعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة.

كما تطرق الوزيران إلى سبل الإسهام المشترك في تعزيز العلاقات العربية-الروسية والإفريقية-الروسية، في سياق التحضيرات الجارية لعقد الاستحقاقات المرتقبة في هذا الشأن.

