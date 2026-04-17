الجزائر

عطاف يبحث مع بولس مستجدات قضية الصحراء الغربية

وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، 17 أفريل، بمدينة أنطاليا التركية، محادثات ثنائية مع المستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المكلف بإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، وفقا لما افادت به الوزارة.

وسمح هذا اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، باستعراض الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الأمريكية، سواء من حيث المستوى المتميز الذي يطبع الحوار الاستراتيجي بين الطرفين، أو فيما يتعلق بالآفاق الواعدة التي تتيحها مختلف محاور الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أبرز القضايا الراهنة في العالم العربي والقارة الإفريقية، لاسيما تطورات الأوضاع في كلٍّ من ليبيا والسودان، ومستجدات قضية الصحراء الغربية.

مقالات ذات صلة
صنصال يفجر أزمة بدار “غراسيه” في أقل من شهر!

رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية يزور الجزائر

النقل بالعاصمة: 420 حافلة جديدة و57 خطا إضافيا

من نواكشوط.. الجزائر تعرض تجربتها الفلاحية وتدعو لحلول جماعية

تعيين والي النعامة لوناس بوزقزة وزيرا للريّ

السّكري لا يمنع أداء الحج… لكن بشروط

